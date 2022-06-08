Украина хочет получить «Железный купол». Но это риск для имиджа ПВО

Украина опять попросила у Израиля «Железный купол», но в этот раз готова купить его. Вот только система ПВО может оказаться не по карману, а Израиль не готов делиться технологиями просто так. Он также не захочет, чтобы Украина перепродала «Железный купол» третьей стороне.

Украинский посол в Израиле Евгений Корнейчук заявил на пресс-конференции в Тель-Авиве, что Украина хочет приобрести у Израиля систему ПВО «Железный купол». Корнейчук подчеркнул, что страна готова именно купить эту систему, а не принять в качестве пожертвования.

«Нам нужна военно-техническая поддержка, нужен „Железный купол“», — заявил дипломат.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский выступал перед израильским кнессетом и требовал, чтобы страна объяснила отсутствие поставок оружия и системы ПРО «Железный купол», израильских солдат и автоматической выдачи виз украинцам.

Однако его речь и требовательный тон, скорее, разозлили членов парламента. Депутаты напомнили Зеленскому об участии украинцев-коллаборационистов в еврейских погромах и действиях бандеровцев во время Второй мировой войны.

Не для продажи

По данным источников израильской газеты The Jerusalem Post, продажа «Железного купола» вряд ли возможна из-за договоренностей между Израилем и США и международных обязательств. Как показали события, страны могут и нарушить международные договоренности. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко напомнил «360», что Россия предоставляла свои вертолеты МИ-17 США для работы в зонах, где находятся войска ООН. Они не предназначались для третьих стран, но Украине технику передали.

Вопрос в том, решится ли сам Израиль на продажу системы ПВО. Борзенко напомнил, что страна ранее отказывала Украине в покупке своих беспилотников, поэтому для ВСУ закупили турецкие Bayraktar.

Каждый бережет свое оружие и старается не давать его странам, где оно по какой-либо причине может попасть в руки противнику Алексей Борзенко.

Военный журналист напомнил, что Украине выделили денежный кредит, но «Железный купол» все равно может оказаться не по карману. Израильской системе также нужна постоянная поставка ракет, а это дополнительные расходы.

Источник фото: Wikipedia

Другая возможная причина отказа от продажи «Железного купола» заключается в защите Израилем имиджа своего оружия. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Данила Гуреев напомнил «360», что на протяжении длительного времени на оружейных выставках и в СМИ создавался образ непобедимого вооружения. Вот только во время спецоперации поставленное другими странами оружие не показало свою эффективность. Так было с турецкими Bayraktar.

«С „Железным куполом“ будет аналогичная ситуация. Насколько система будет эффективна на Украине — вопрос открытый, и Израиль не пойдет на ухудшение имиджа собственных ракет», — рассказал Гуреев.

Опасения Израиля

Израиль может отказать в продаже «Железного купола» в том числе из-за того, что поставляемые на Украину вооружения оказывались у третьих лиц и на черных рынках по всему миру. Израильская сторона вряд ли хочет, чтобы их разработки оказались у противников и были направлены против них. По мнению Гуреева, Израиль также не захочет, чтобы его оружие стало трофеем у российских военных.

Не исключено, что Израиль опасается интенсивного присутствия России в ближневосточном регионе. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Илья Гераскин напомнил «360», что у России есть военная база в Сирии, власти ведут конструктивный диалог с Ираном и Турцией. Для Израиля это угроза для его армии. Попадание его вооружения в руки России только увеличит риски.

«Мне кажется поэтому, что вероятность поставок вооружения от Израиля низкая. Гуманитарная помощь в ограниченных масштабах возможна, но наступать себе же на глотку он не готов. Наученные горьким опытом постоянных боевых действий израильцы не будут рисковать и проявят геополитическую дальновидность», — заключил Гераскин.

Как устроен «Железный купол»

«Железный купол» представляет собой тактическую систему противоракетной обороны, которая защищает от ракет с дальностью полета до 70 километров. Он защищает территорию от массовых простых артиллерийских боеприпасов, к которым относятся ракеты реактивных систем залпового огня.

Система состоит из трех частей: радар, контрольный центр и установка для поражения ракет. Когда противник запускает ракету, радиолокационная головка и контрольный центр распознают и вычисляют ее траекторию полета. Система отслеживает и сразу атакует большое количество целей.

Система вычисляет, куда именно летит ракета. Если ее конечная цель — нежилой район, то ее не сбивают. Из-за этого Израилю удается сэкономить, ведь стоимость одной ракеты может достигать 100 тысяч долларов.

За 10 лет система ПВО сбила более 2400 ракет. Но у нее есть свои слабые стороны. Во время обострения палестино-израильского конфликта в мае 2021 года «Железный купол» перестал быть эффективным в отражении массированных атак. Он смог сбить сотни ракет, но некоторые из них все же попали в жилые кварталы.

Одновременно отразить атаку могли только 60-80 ракет, а на одну часть территории летело до 100 снарядов противника. «Железный купол» заточен на борьбу с ракетами баллистической траектории, а Палестина выпускала ракеты большой дальности настильной траектории. То есть система может оказаться неэффективной, если у противника есть более технологичные виды вооружений.