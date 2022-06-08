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    08 июня 2022, 16:23

    Украина хочет получить «Железный купол». Но это риск для имиджа ПВО

    Политолог Гуреев: Израиль не хочет рисковать имиджем «Железного купола» на Украине

    Дарья Новая, Марат Котов

    Украина опять попросила у Израиля «Железный купол», но в этот раз готова купить его. Вот только система ПВО может оказаться не по карману, а Израиль не готов делиться технологиями просто так. Он также не захочет, чтобы Украина перепродала «Железный купол» третьей стороне.

    Украина хочет получить «Железный купол». Но это риск для имиджа ПВО

    Украинский посол в Израиле Евгений Корнейчук заявил на пресс-конференции в Тель-Авиве, что Украина хочет приобрести у Израиля систему ПВО «Железный купол». Корнейчук подчеркнул, что страна готова именно купить эту систему, а не принять в качестве пожертвования.

    «Нам нужна военно-техническая поддержка, нужен „Железный купол“», — заявил дипломат.

    В конце марта президент Украины Владимир Зеленский выступал перед израильским кнессетом и требовал, чтобы страна объяснила отсутствие поставок оружия и системы ПРО «Железный купол», израильских солдат и автоматической выдачи виз украинцам.

    Однако его речь и требовательный тон, скорее, разозлили членов парламента. Депутаты напомнили Зеленскому об участии украинцев-коллаборационистов в еврейских погромах и действиях бандеровцев во время Второй мировой войны.

    Не для продажи

    По данным источников израильской газеты The Jerusalem Post, продажа «Железного купола» вряд ли возможна из-за договоренностей между Израилем и США и международных обязательств. Как показали события, страны могут и нарушить международные договоренности. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко напомнил «360», что Россия предоставляла свои вертолеты МИ-17 США для работы в зонах, где находятся войска ООН. Они не предназначались для третьих стран, но Украине технику передали.

    Вопрос в том, решится ли сам Израиль на продажу системы ПВО. Борзенко напомнил, что страна ранее отказывала Украине в покупке своих беспилотников, поэтому для ВСУ закупили турецкие Bayraktar.

    Каждый бережет свое оружие и старается не давать его странам, где оно по какой-либо причине может попасть в руки противнику

    Алексей Борзенко.

    Военный журналист напомнил, что Украине выделили денежный кредит, но «Железный купол» все равно может оказаться не по карману. Израильской системе также нужна постоянная поставка ракет, а это дополнительные расходы.

    Украина хочет получить «Железный купол». Но это риск для имиджа ПВО | Изображение 1Источник фото: Wikipedia

    Другая возможная причина отказа от продажи «Железного купола» заключается в защите Израилем имиджа своего оружия. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Данила Гуреев напомнил «360», что на протяжении длительного времени на оружейных выставках и в СМИ создавался образ непобедимого вооружения. Вот только во время спецоперации поставленное другими странами оружие не показало свою эффективность. Так было с турецкими Bayraktar.

    «С „Железным куполом“ будет аналогичная ситуация. Насколько система будет эффективна на Украине — вопрос открытый, и Израиль не пойдет на ухудшение имиджа собственных ракет», — рассказал Гуреев.

    Опасения Израиля

    Израиль может отказать в продаже «Железного купола» в том числе из-за того, что поставляемые на Украину вооружения оказывались у третьих лиц и на черных рынках по всему миру. Израильская сторона вряд ли хочет, чтобы их разработки оказались у противников и были направлены против них. По мнению Гуреева, Израиль также не захочет, чтобы его оружие стало трофеем у российских военных.

    Не исключено, что Израиль опасается интенсивного присутствия России в ближневосточном регионе. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Илья Гераскин напомнил «360», что у России есть военная база в Сирии, власти ведут конструктивный диалог с Ираном и Турцией. Для Израиля это угроза для его армии. Попадание его вооружения в руки России только увеличит риски.

    «Мне кажется поэтому, что вероятность поставок вооружения от Израиля низкая. Гуманитарная помощь в ограниченных масштабах возможна, но наступать себе же на глотку он не готов. Наученные горьким опытом постоянных боевых действий израильцы не будут рисковать и проявят геополитическую дальновидность», — заключил Гераскин.

    Как устроен «Железный купол»

    «Железный купол» представляет собой тактическую систему противоракетной обороны, которая защищает от ракет с дальностью полета до 70 километров. Он защищает территорию от массовых простых артиллерийских боеприпасов, к которым относятся ракеты реактивных систем залпового огня.

    Система состоит из трех частей: радар, контрольный центр и установка для поражения ракет. Когда противник запускает ракету, радиолокационная головка и контрольный центр распознают и вычисляют ее траекторию полета. Система отслеживает и сразу атакует большое количество целей.

    Система вычисляет, куда именно летит ракета. Если ее конечная цель — нежилой район, то ее не сбивают. Из-за этого Израилю удается сэкономить, ведь стоимость одной ракеты может достигать 100 тысяч долларов.

    За 10 лет система ПВО сбила более 2400 ракет. Но у нее есть свои слабые стороны. Во время обострения палестино-израильского конфликта в мае 2021 года «Железный купол» перестал быть эффективным в отражении массированных атак. Он смог сбить сотни ракет, но некоторые из них все же попали в жилые кварталы.

    Одновременно отразить атаку могли только 60-80 ракет, а на одну часть территории летело до 100 снарядов противника. «Железный купол» заточен на борьбу с ракетами баллистической траектории, а Палестина выпускала ракеты большой дальности настильной траектории. То есть система может оказаться неэффективной, если у противника есть более технологичные виды вооружений.