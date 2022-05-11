Пока ВСУ жалуются своему президенту на плохое обеспечение, верхушка власти Украины разворовывает выделенные Западом на помощь стране средства. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный и общественный деятель Константин Сивков в беседе с «360» отметил, что за гигантские долги спросят именно с уцелевших украинских лидеров.

Далее — прямая речь.

Спросят в полной мере

Средства, которые выделяют страны НАТО, США в интересах вооружения Украины, используют не по назначению: они оседают в карманах высших украинских чиновников — как военных, так и гражданских.

Я твердо уверен, что российская армия добьется победы. [Когда это произойдет], той так называемой Украины в лице [президента Владимира] Зеленского и всей нацистской хунты уже не будет. И отвечать придется не жителям новой Украины, не новой украинской власти, а тем уцелевшим украинским лидерам современной Украины, нацистской — в полной мере. С них будут требовать средства, которые они украли. В том числе за ленд-лиз.

Ограбили народ

За то, что попало в качестве трофеев в руки ВС РФ, ДНР и ЛНР, тоже не надо будет платить. <...> После разгрома нацистской Украины возникнет Украина новая, которая никакой ответственности за все преступления и в том числе за финансовые обязательства нацистской Украины перед другими странами нести не будет. И ни за что платить не станет. Здесь все чисто.

Никто ни за что платить не будет: все улетит как в черную дыру

Российская армия освобождает Украину не только от нацистов, но и тех гигантских долгов, которые насобирала преступная власть — брала огромные займы у МВФ задолго до начала спецоперации. Они во много раз превысили валовый доход украинского государства.

Уже тогда говорили, что украинскому народу придется расплачиваться [за это] своей землей. И хотя украинский народ выступил категорически против того, чтобы продавать землю в частные руки, власти Украины приняла этот закон. Другого способа рассчитаться за долги <...> просто не было. Ведь для этого пришлось бы отказаться от тех гигантских средств, которые они положили на свои личные счета, ограбив украинский народ. Власти натовских государств будут спрашивать за эти долги с этих вождей, если им удастся уцелеть.