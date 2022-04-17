Украина абсолютно управляемая со стороны и недоговороспосбна

Освобождение Мариуполя — это большая победа, заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, осталось только освободить от боевиков «Азовсталь». Сейчас уже можно спасать жителей города, оказывать им гуманитарную помощь и планомерно работать с дальнейшей ликвидацией боевиков на заводе. Далее — прямая речь собеседника «360».

Завод в Мариуполе

Важность в том, что уже можно проводить определенные мероприятия с населением, спасать граждан, оказывать гуманитарную помощь и планомерно работать с дальнейшим уничтожением боевиков на «Азовстали». Никто уже не будет мешать. Разве что мелкие диверсионные группы, либо остатки боевиков, которые могут прятаться в домах, которые еще остались. Но это уже большая победа. Самое главное, что город освобожден.

Источник фото: РИА «Новости»

Теперь осталось доработать завод. Мешает то, что это укрепленный завод, его усилили, его готовили к обороне. Более того, там есть подземные этажи и подземная железная дорога. Там вообще неизвестно, сколько под самим заводом находится территорий. Это большая сложность. Это очень сложная работа по «выдавливанию» боевиков оттуда. Я не знаю, какие будут меры предприняты для этого. Но это будет не один день и не одну неделю, скорее всего.

Вполне вероятно и это говорили эксперты, что там находятся некие засекреченные объекты, которые нельзя сдавать россиянам, обнаружив которые мы можем запустить свой международный трибунал, найдя те моменты, которые пытаются спрятать.

Зачем Зеленский преуменьшает потери украинской стороны?

Вы представляете, если он скажет, что погибло 30 тысяч военнослужащих. Это будет шок для населения и удар по нацистской пропаганде киевского режима, что они побеждают, что они везде попадают, что они уничтожают русских. Это был бы сильный психологический удар, который заставит режим Зеленского врать на каждом шагу.

Но рано или поздно факты все всплывут. Думаю, что сейчас Минобороны России подготовит собственные списки и огласит, сколько на самом деле в общей массе погибло украинских военнослужащих и националистов. И доведет это до мирового сообщества и украинского народа, который пока еще продолжает верить Зеленскому.

Очень большое количество населения, конечно, зомбировано, но это будет шоком, когда они узнают истинные потери. Ведь многие погибли именно из-за отсутствия командования, управления, из-за того, что их бросили и все те факты, которые рассказывают сами военнопленные, что их бросили, их не кормили — пока они опровергаются, пытаются как-то о них говорить на Украине, что это не так. Но все это ляжет в основу глобальной суммы потерь украинской армии. И как доказательная база будет, что люди были брошены своим командованием и именно из-за этого произошли большие потери.

Есть доказательства

Министерство обороны всегда достаточно осторожно подходило к заявлениям по цифрам потерь, как со своей стороны, так и с украинской. Если сейчас решили заявить о таком количестве погибших солдат ВСУ и националистов, значит этому есть доказательства.

Просто Россия всегда опирается на доказательства и старается предъявлять доказательства, когда нас обвиняют в тех или иных грехах, мы предоставляем документы.

Я более, чем уверен, что если кто-то запросит у Минобороны из той же Украины официальные данные и на чем они основывались, у нас есть что ответить и что им показать. Это будет весьма неприятно украинской стороне.

ПВО сбили украинский военный транспортный самолет

Запад никогда не остановит вооружения, потому что Боррель недавно заявил о том, что никакого мира не будет, и конфликт будет идти до конца, фактически подтвердив участие НАТО в финансировании Украины.

Единственное, что они подумают, что достаточно опасно поставлять вооружение воздушным путем. Они будут продолжать это делать железнодорожными поставками. Здесь уже российскому военному руководству нужно задуматься о том, что пора наносить удары и по железнодорожным коммуникациям. Я уже не верю в переговоры.

Все убедились в том, что Украина абсолютно управляемая со стороны и недоговороспосбна. Поэтому операцию по демилитаризации и денацификации нужно доводить до конца. До тех параметров, которые были утверждены верховным главнокомандующим.