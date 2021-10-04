Украина 20 лет назад сбила пассажирский самолет. Властям простили ошибку, но с Россией бы такое не прошло

Украинские военные 20 лет назад сбили российский пассажирский самолет над Черным морем. На борту Ту-154 находились 78 человек, из которых никому не удалось выжить. За эти годы страна так и не признала свою вину, а тогдашний президент заявил, что ошибки бывают у всех. Но если бы подобное совершила Россия, то одним мировым осуждением дело бы не обошлось.

Авиакатастрофа произошла 4 октября 2001 года. Тогда украинские военные проводили в Крыму учения войск ПВО. В программу входили показательные стрельбы из комплексов С-200 и С-300. Во время одного из запусков ракета попала в пассажирский самолет.

Лайнер Ту-154 авиакомпании «Сибирь» летел из Тель-Авива в Новосибирск. Он рухнул в Черное море спустя один час и 45 минут после взлета. На борту находились 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Никому из 78 человек выжить не удалось.

Источник фото: wikipedia.org

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) выяснил, что в самолет попала зенитная ракета комплекса С-200В. Снаряд запустила украинская зенитная ракетная бригада. Леонид Кучма, который тогда был президентом страны, отправил в отставку министра обороны. Но виновными украинцы себя так и не признали.

Спустя три года МИД страны выплатил компенсацию России в размере 7,8 миллиона долларов. На борту были еще и граждане Израиля, поэтому страна тоже получила денежную компенсацию. Несмотря на выплаты и извинения, юридически Украину так и не признали виновной в авиакатастрофе.

«Власть неадекватов»

Украинская сторона 20 лет назад не просто открестилась от трагедии. Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов напомнил слова Кучмы о том, что ошибки бывают у всех.

«У украинской власти слишком много ошибок. Она свое инфантильное поведение каждый раз пытается выставить и назначить кого угодно виноватым, но не признать свою вину», — заявил Орлов «360».

Эксперт предложил вспомнить тот факт, что Украина не первый год пытается выпросить у США новые системы ПВО. Шанс, что Вашингтон передаст Киеву подобное вооружение, есть, но поведение страны может изменить ситуацию.

Я думаю, что даже США, исходя из всех антироссийских и русофобских позиций, не доверят Украине сложные новые системы вооружения, которые могут попасть в руки неадекватов. Украинская власть — это действительно власть неадекватов, которая может совершить любое преступление и потом сказать, что вот так получилось Владимир Орлов.

Он добавил, что украинской власти присущ инфантильный стиль поведения. Страна действительно провела какие-то внутренние расследования и были отстранены определенные люди, тем не менее государственная позиция инфантилизма присутствовала как тогда, так и сейчас.

«Ничего с тех пор не изменилось, а на мой взгляд, только ухудшилось», — подчеркнул эксперт.

По словам Орлова, если бы подобное совершила Россия, то реакция мирового сообщества была бы предсказуемой, так как против российской стороны ведется гибридная информационная война.

Мы прекрасно понимаем, что все медийные источники и лидеры общественного мнения, которые существуют на Западе, высказали бы однозначную позицию. Тут даже не нужно сомневаться, что Россию бы обвинили во всех смертных грехах. Нас бы назначили злом человечества Владимир Орлов.

Эксперт отметил, что в случае с Россией страну поставили бы в один ряд с Северной Кореей и африканскими диктаторами, заявив, что РФ больше не является членом цивилизованного мира.

Неофициальная договоренность

В ситуации со сбитым российским самолетом присутствовал явный обман, заявил «360» эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. Он напомнил, что тогда министра обороны попросили посчитать ракеты, но тот заверил, что все снаряды на месте. При этом президент говорил про ошибки, которые бывают у всех.

«Я лично, как гражданин России, возмущен таким ответом 20 лет. Если США, когда они сбили гражданский иранский самолет, президент четко дал понять, что не будет извиняться, потому что Америка не извиняется. Тут ясная позиция, а здесь что? Вы такие, что вы не извиняетесь, или вы считаете ненужным это делать, или для вас это не люди и так далее», — пояснил Кошкин.

Источник фото: wikipedia.org

Как считает эксперт, тогда среди ответственных лиц была некая неофициальная договоренность. Сначала они отрицали свою причастность, а когда уже неопровержимые доказательства свидетельствовали о том, что все-таки сбили, повели себя так, как ведут все последние 20 лет. По словам Кошкина, отставок, связанных со сбитым самолетом, не было.

«Были отставки, которые якобы характеризовали наведение порядка. Точно так же, как они то ли извинялись, то ли нет, вот так же они и наводили порядок», — сказал он.