В Казахстане опять начались притеснения русскоязычного населения. Местные требуют от сотрудников магазинов и кафе разговаривать с ними на казахском и угрожают полицией. По мнению политологов, нынешнее притеснение русскоязычных напоминает ситуацию на Украине до 2014 года. Если власти Казахстана не остановят дискриминацию, то она моет вылиться в отчуждение русских и казахов.

В Казахстане новый виток русофобии. Продавщицу в магазине заставили обслуживать покупателей на казахском языке. Покупательница возмущалась, что та говорит на русском. Русскоязычной женщине угрожали вызовом полиции и штрафами. На это обратил внимание Telegram-канал «Грамоты Ярослава».

Ситуация была не единичная. В кафе в Казахстане сотрудника пристыдили за то, что тот не знает государственного языка. При этом автор видео утверждал, что в стране живет только один народ.

Другая жительница Казахстана требовала в автобусе от соотечественницы разговаривать на казахском и агрессивно советовала уезжать в Россию.

В Джезказгане от русских продавщиц вновь потребовали обслуживать посетителей на казахском языке. За женщин вступился охранник, и завязалась драка. После этого директор магазина и продавец извинилась за произошедшее, и отметила, что в на прилавках ценники переводятся на два языка — русский и казахский.

Год назад в стране действовали «языковые патрули», которые проверяли магазины и оценивали умение сотрудников говорить на казахском языке.

Повторение сценария Украины

Национализм и дискриминация русского языка могут вызвать настороженность и напомнить о притеснении, с которыми столкнулись русскоязычные на Украине. Глава Евразийского Аналитического клуба Никита Мендкович объяснил «360», что происходящее в Казахстане представляет собой недееспособность властных институтов. Он напомнил, что президент страны Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял, что «языковые патрули» — это провокация иностранных разведок. Но, по мнению Мендковича, никакие меры в их отношении не приняли.

«Мы видим, что власти не пресекают деятельность этой иностранной агентуры, как ее назвал президент. Фактически госаппарат занимается попустительством в отношении экстремистов», — рассказал Мендкович.

Истояник: РИА «Новости»/Александр Астафьев

Специалист провел параллель нынешних притеснений в Казахстане с тем, что было на Украине до Майдана. По его словам, власть пыталась усидеть на двух стульях и в итоге потеряла не только свои полномочия, но и государство.

Другую оценку дал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, масштабы языковой дискриминации на Украине и в Казахстане не сопоставимы, поскольку бывший президент страны Нурсултан Назарбаев не допускал такое.

«Если власти Казахстана эту проблему не решат, то в какой-то момент опять придут к языковым патрулям и отчуждению казахов и русских. Это крайне плохо потому что Назарбаев закладывал то, чтобы два основных народов Казахстана жили в дружбе», — отметил Журавлев.

Спящая угроза

Специалисты не исключили, что дискриминация русскоязычного населения может вылиться в русофобию. Дмитрий Журавлев отметил, что уровень жизни в Казахстане не высок, и люди напряжены, а сейчас в стране начались политические реформы.

«В этой ситуации если появится хоть минимальное экономическое ухудшение, то оно может быть направлено на русских», — рассказал Журавлев.

Журавлев уверен, что российские дипломаты должны защищать русскоязычное население в стране, ведь их считают соотечественниками и на них распространяется покровительство. Однако права при таких случаях сильно ограничены, поскольку у таких людей нет гражданства России.