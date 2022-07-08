Активы корпораций «Росатом», «Роснефть» и «Газпром» на сумму почти 62 миллиона долларов на Украине арестовали. Решение суда коснулось недвижимости и корпоративных прав 11 компаний с российскими бенефициарами. На их работу в РФ мера повлияет вряд ли, как и на нефтегазовые поставки. Украинская сторона решила создать прецедент по аресту российской собственности, но едва ли дождется от этого прибыли.

В Службе безопасности Украины уточнили, что арест также наложили на 46 объектов недвижимости, которые находятся в собственности компаний. Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов в беседе с «360» напомнил, что про упомянутые активы в России давно забыли.

«История и так была проблематичной, связана с общим положением [дел] политическим и так далее. <…> Это неприятный факт: арест и конфискация активов запускают процесс взаимной конфискации собственности», — заметил он.

Идею Украины Адамидов объяснил желанием спровоцировать арест собственности РФ и впоследствии получить вырученные средства на восстановление страны.

«По всему миру такие аресты весьма возможны, но я сомневаюсь, что деньги все-таки достанутся Украине», — подчеркнул аналитик.

Поставки и цены

Влияние на поставки российских газа и нефти Западу шаг украинской стороны не окажет. Адамидов пояснил, что речь, скорее всего, идет о заправках и сервисных подразделениях, которые так или иначе связаны с арестованными активами.

«Основные активы на Украине были долгое время у „Лукойла“. Думаю, что на поставках сильно не скажется. Другой вопрос: Россия не горит желанием поставлять газ, поэтому, возможно, это используют как предлог для сокращения поставок», — сказал он.

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Цена топлива на мировом рынке и стоимость акций компаний тоже изменится вряд ли. Последняя за рубежом никого не волнует и является «достаточно виртуальной». Внутренний рынок РФ вообще довольно специфичный из-за сильной недокапитализации. Акции на нем оценены достаточно низко.

«По-моему, он оценен в треть балансовой стоимости. Его бухгалтерская стоимость превышает рыночную оценку в три раза. Говорить о том, скажется ли на каких-то показателях [арест активов], думаю, не приходится», — отметил Адамидов.

Гораздо более важным вопросом он назвал выход нерезидентов, в том числе из «Газпрома». Пока этого не произойдет, реакции на события как таковой не будет. В том числе и относительно стоимости акций.

«У акций будет своя динамика из внутренней логики и к реальной жизни имеющая мало отношения», — спрогнозировал эксперт.

Ответный шаг

Каким именно будет ответ России, Адамидов сказать затруднился. По его словам, «любое политическое решение не особенно поддается здравому смыслу». Да и украинских активов как таковых в РФ нет.

«После 2014 года у нас было большое размежевание. И по большому счету, на Украине серьезных российских активов, приносящих доход, не было. И украинских активов тоже. Произошел разрыв кооперационных связей, который шел несколько лет. Ничего не осталось, потому что обе стороны, видимо, готовились к конфронтации так или иначе», — заметил Адамидов.

Если активы технологически связаны с экспортом, трубопроводными вещами, а Россия перестает поставлять газ и нефть, то как их использовать? <…> Думаю, это такой чемодан без ручки. Особняк, офисное здание, стулья, принтеры, скрепки, наверное, можно использовать. Остальное — сложное оборудование Дмитрий Адамидов независимый аналитик по вопросам экономики

Судьба конфискованных российских активов, по его словам, тоже вызывает вопросы. Национализировать их довольно непросто.

«Если вы национализировали АЗС без бензина — это просто строение, и направить его на помощь Украине сложно. На Западе была идея их продать, что они будут кем-то эксплуатироваться. <…> Но это все уже сделано. <…> Продать их на Украине кому-либо сложно — западные компании не горят желанием туда заходить, поскольку политическая ситуация в стране сейчас очень специфичная», — пояснил аналитик.