Украденное детство Греты Тунберг. Школьница с трибуны ООН обвинила мир в любви к деньгам

Шестнадцатилетняя школьница из Швеции Грета Тунберг выступила на саммите ООН по климату, который проходил в Нью-Йорке. Она посвятила крайне эмоциональную речь тому, что власти своими обещаниями и подсчетами денег украли у нее, и не только у нее, детство. Девочка стала популярна в этом году, но вместе с поклонниками получила и критиков. В упрек ей ставят богатых и знаменитых родителей, а также психологическое заболевание.

Кто такая Грета Тунберг

Грета Тунберг родилась 3 января 2003 года. Ее семья известна в Швеции: отец — актер Сванте Тунберг, мать — оперная певица Малена Эрнман, которая, кстати, должна быть известна российскому зрителю. Эрнман представляла Швецию на Евровидении 2009 года, которое проходило в Москве.

По словам Греты, она задумалась о климатической проблеме в восемь лет, однако перешла к решительным действиям в прошлом году. Это случилось после того, как четыре года назад врачи диагностировали у нее синдром Аспергера. Эту болезнь часто сравнивают с аутизмом, но она проходит легче — больные сохраняют способность связно выражать мысли, но испытывают трудности с общением и зацикливаются на конкретном занятии.

«Быть ​​другим — это подарок. Это заставляет меня видеть вещи вне рамок. Я нелегко влюбляюсь в ложь, я могу видеть сквозь вещи. Если бы я была такой же, как все, я бы не начала эту школьную забастовку, например», — рассказала Грета «Би-би-си».

По ее словам, на борьбу с изменением климата ее вдохновила американка Роза Паркс. Ее называют одной из основателей движения за права чернокожих в США — Паркс арестовали в 1955 году за то, что она не уступила белому место в автобусе. Тунберг рассказала, что ее с Паркс связывает то, что они обе интроверты.

Грета Тунберг основала международное молодежное движение против изменения климата. Вдохновившись примером американского мальчика, организовавшего протесты против распространения в Штатах оружия, она решила устроить аналогичные акции в борьбе против изменения климата. Однако сначала ее никто не поддержал, и в августе 2018-го она начала свои забастовки в одиночку возле здания шведского парламента.

Идея Греты заключалась в том, что вместо школы она приходила к парламенту Швеции с плакатом «Школьная забастовка за климат». Вскоре ей удалось привлечь внимание СМИ и общественности. Критики Греты не исключают, что росту ее движения способствовала известность ее семьи.

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Сейчас забастовка вдохновила школьников со всего мира. Десятки тысяч подростков из Германии, Японии, Великобритании, Австралии и даже России присоединились к ее демонстрациями #FridaysforFuture («Пятницы ради будущего»).

В декабре 2018 и в мае 2019 годов Грета встретилась с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

«Некоторые люди говорят, что было бы лучше, если бы я вместо этого пошла в школу. Есть люди, которые говорят, что лучше бы я стала ученым по вопросам климата, чтобы прийти к решению „климатического кризиса“. Но „климатический кризис“ уже решен, мы уже обладаем всеми необходимыми фактами и способами решения проблемы. И зачем мне учиться для будущего, которого, возможно, вскоре и не будет?» — заявила она на встрече с генсеком ООН.

Пожалуй, до вчерашнего дня самым известным участием Греты в международных мероприятиях был Давосский форум. Причем тогда запомнилась не ее речь, а решение отправиться на форум на поезде. Дело в том, что Грета особенно активно протестует против самолетов, которые оставляют слишком большой углеродный след. Этот ее протест даже отразился на карьере матери, поскольку той, как оперной певице, нужно много путешествовать. Из-за взглядов дочери Малена Эрман отказалась от передвижений на самолете, писал The Guardian.

Выступление Греты Тунберг в ООН

А 23 сентября Грета Тунберг выступила на саммите ООН в Нью-Йорке. И, конечно, до Северной Америки из Швеции на поезде не добраться. Поэтому для участия в этом форуме она пересекла Атлантический океан на парусной яхте.

В ходе выступления Грета обвинила власти в бездействии. По ее словам, предложение вдвое снизить вредные выбросы в атмосферу за 10 лет даст 50-процентную вероятность того, что температура на планете вырастет менее чем на полтора градуса Цельсия. Но будущим поколениям придется иметь дело с этими 50% и исправлять последствия того, что проблема была решена только наполовину.

Это все неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна быть в школе, по ту сторону океана. А вы обращаетесь к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете! Вы украли мои мечты, мое детство своим пустословием. И мне еще повезло. Люди страдают, люди умирают, рушатся целые экосистемы. Мы на пороге массового вымирания. И все, о чем вы можете говорить, это деньги и сказки о вечном экономическом росте. Как вы смеете! Грета Тунберг.

Одним из первых на выступление отреагировал президент США Дональд Трамп, которого экологические активисты критикуют за выход из Парижского соглашения по климату.

«Она выглядит как очень счастливая молодая девушка, которая ждет яркого и чудесного будущего. Так приятно смотреть»

Под этим постом поклонники Греты попросили Трампа держаться от этой девушки подальше и обвинили его в неуместном троллинге. Сама шведка ответила президенту США красноречивым взглядом.

«Найдите себе человека, который смотрит на вашего злейшего врага так, как Грета Тунберг смотрит на Трампа»

Грету поддержали многие знаменитости.

«Спасибо тебе, Грета Тунберг, за необходимый удар по лицу, за то, что ты сплачиваешь свое поколение и показываешь нам, что нам нужно изучить, сделать больше для сохранения самого важного. В конце концов, у нас есть только одна планета», — написала индийская актриса, модель и певица Приянка Чопра.

«Причина, по которой люди нападают на Грету Тунберг, заключается в том, что они не могут не атаковать то, что их пугает. И она действительно это делает. Ее неприкрашенное презрение к поклонению богатству является более пугающим и дестабилизирующим, чем все, с чем они сталкивались до настоящего времени», — написала кандидат в члены Конгресса от демократов Пэм Кит.

Один из самых известных фанатов Греты — основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Перед выступлением в ООН он ретвитнул запись с цитатой девушки о необходимости объединиться для борьбы с изменением климата.

За что критикуют Грету Тунберг

Но нашлись и критики выступления Греты. Большинство из них — журналисты.

«Ни один любящий родитель не будет пугать своего ребенка так сильно и затем не выставит его на сцену. Единственные люди, которые украли ее детство, это те самые люди, чья работа была в ее защите: ее родители», — написала британская журналистка Джулия Хартли-Брюйер.

В эфире телеканала Fox News Грету Тунберг назвали «психически больным шведским ребенком», которая активирует деятельность климатологов. Позже телеканал извинился за это, пишет HuffPost.

Главный аргумент противников Греты Тунберг заключается в том, что она лишь пешка ради продвижения знаменитых родителей, раскрученный «бренд» и человек, которым манипулируют. В начале года Фонд политики глобального потепления опубликовал запись в своем блоге с таким заголовком «Грета Тунберг: климатический лидер или пиарщик?».

В этом посте перечислены основные упреки СМИ. Так, журналисты обратили внимание, что Грета начала свои забастовки сразу после выхода книги ее матери. Шведское телевидение упрекали в том, что показали выступление Греты в Катовице на фоне огромной толпы — так создалось впечатление, что она говорит с большой аудиторией. Но никакой толпы не было.

Есть еще непонятная история со специалистом по PR Ингмаром Рентжогом, который сначала активно публиковал фотографии Греты, а потом удалил все упоминания о ней в соцсетях. «То, что я пишу ее речи и устраиваю для нее встречи с журналистами, это просто неправда», — приводятся слова Рентжога.

Он заявил, что не занимался продвижением книги матери Греты, а о самой девочке узнал, как и все, когда она начала устраивать пикеты возле здания парламента.

Примерно тогда же сама Грета написала в соцсетях, что не является проектом родителей. Более того, она заявила, что отец и мать сначала не поддерживали ее в инициативах. Зато теперь вся семья стала веганами и отказалась от путешествий на самолетах. Они выращивают овощи и фрукты на собственном огороде, а дом подключен к солнечным батареям.