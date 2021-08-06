Укол от лишнего веса изобрели на Западе. Препарат вызывает тошноту и стоит немало

Препарат от диабета лираглутид поможет бороться с ожирением. Это показали клинические испытания. Казалось бы, волшебная пилюля изобретена, но эндокринологи сомневаются в его пользе для снижения веса.

Лираглутид является искусственным заменителем гормона ГПП-1, который играет важную роль в обмене веществ и гормональном балансе. Препарат помогает высвободить инсулин из поджелудочной железы и снижает выработку глюкагона, который увеличивает уровень глюкозы и жирных кислот в крови. Лекарство используют для лечения сахарного диабета второго типа.

Препарат разрешен в США и странах Евросоюза. Правда, исследования на крысах показали, что лекарство может вызывать опухоль щитовидной железы. Побочный эффект наблюдался, когда животным вводили дозы в восемь раз больше, чем одобрены для людей.

Клинические испытания

Результаты клинических испытаний опубликовали в журнале The Lаnсеt. Исследования препарата начались в июле 2017 года в Техасском университете. Участие принимали 185 человек, но в итоговые данные включили результаты лишь 128 участников.

Инъекцию лираглутида один раз в день в течение 40 недель получали 73 человека, остальным кололи плацебо. При этом все подопытные должны были держать рекомендованную диету и заниматься спортом. Перед началом исследования все участвующие прошли МРТ на количество висцеральной и эктопической жировой ткани, которая наполняла их брюшную полость и окружала внутренние органы.

К 21 февраля 2020 года, когда были завершены испытания, лираглутид сократил ожирение внутренних органов и брюшной полости в среднем на 12,5%. У принимающих плацебо с помощью диет и физических упражнений ушло 1,63% жира. При этом препарат сократил висцеральный жир в два раза сильнее, чем общий индекс массы тела, а жировую ткань вокруг печени — в шесть.

Практическое использование

Лираглутид используют для лечения диабета второго типа. В России он продается под названиями виктоза и саксенда. Стоимость лекарства выше прожиточного минимума в России в два раза — 25 тысяч рублей за пять картриджей в шприц-ручке по три миллилитра. Но его эффективность для лечения ожирения сомнительная, отметил врач-эндокринолог Алексей Калинчев.

«На самом деле он вызывает легкое чувство тошноты. И за счет этого чувства люди с ожирением просто меньше едят. По факту он вызывает эффект похудения буквально на несколько килограммов», — рассказал «360» специалист.

Врач выразил мнение о том, что похудеть помогут только корректировка питания и физические нагрузки, а при необходимости — изменение гормонального фона. Препарат с лираглутидом любят эндокринологи, которые берутся лечить ожирение, хотя этим занимаются другие специалисты — диетологи и фитнес-нутрициологи. При этом виктозу и саксенду должны назначать только эндокринологи для лечения диабета второго типа на фоне ожирения.

«Все, кого я знаю, кто лечится от ожирения этими таблетками, не добились успешного результата. Стоит это огромных денег, при этом консультация у врача-диетолога стоит в разы дешевле», — отметил врач.

Кто заказывает музыку

Алексей Калинчев считает, что цель исследований препарата не борьба с ожирением, а расширение рынка фармацевтики.

«Это все деньги, ничего кроме денег. Люди просто на этом зарабатывают деньги, большие деньги», — сказал он.

Свое мнение он объясняет разницей в рынке лекарств для диабета и в рынке лекарств для борьбы с ожирением. По его словам, в мире 60% людей страдают от лишнего веса, а 20% из них — от ожирения. При этом количество диабетиков меньше, чем тех, кто хотел бы похудеть.

Исследование лираглутида финансировала фармацевтическая компания из Дании Novo Nordisk. Она существует с 1923 года и специализируется на лекарствах для диабетиков, страдающих ожирением и редкими заболеваниями крови и эндокринной системы. Около 80% бизнеса приходится на продажи инсулина, 4,5% — на препараты для контроля веса, 14,5% — для лечения редких заболеваний крови.

При этом самые высокие показатели роста продаж приходятся на лекарства от ожирения — на 38% в год. Продажи инсулина растут в среднем на 5% в год, а препараты для лечения крови - на 3,8% в год.

Novo Nordisk является одной из трех главных в мире фармацевтики для диабетиков. Ей, как и французской Sanofi и американской Eli Lilly and Company, принадлежит 96% всего мирового рынка этой сферы. Датская компания имеет самую большую долю на рынке по производству инсулина и продуктов для диабетиков. Их выручка стабильно растет с 2005 года. В прошлом году они заработали 16,39 миллиарда долларов (Sanofi — 5,6 миллиарда долларов, Eli Lilly and Company — 11,83 миллиарда). В этом году выручка Novo Nordisk вырастет благодаря запуску продаж инсулина для крупнейшей в мире сетевой компании Walmart.