Укол от COVID-19 — волшебный? Репортаж о российской вакцине
Разработка вакцины в докоронавирусную эпоху занимала годы, но с COVID-19 другая ситуация. Россия смогла первой в мире зарегистрировать препарат под названием «ГАМ-КОВИД-ВАК», призванный избавлять от коронавирусной инфекции. Но россиянам сложно поверить, что именно эта вакцина будет действующей, с учетом того, сколько людям пришлось пережить за время пандемии (которая еще не закончилась). Получить ответы на вопросы «360» помогли жители Москвы — многодетный отец Иван Кульнев и его дочь Полина. Семью заинтересовала эффективность препарата.
Где стопроцентная гарантия, что вот эта вот вакцина нам поможет? На каждый наш вопрос должен быть ответИван.
За ответами «360» вместе с Иваном и Полиной отправились в Зеленоград, на предприятие «Биннофарм», где и будут выпускать вакцину. На их вопросы ответил директор по биотехнологиям Андрей Алешкин. По его словам, препарат состоит из двух компонентов, которые различаются по цветам: одна ампула синяя, а другая красная. Сначала пациенту введут содержимое красной ампулы, а через две-три недели — синей.
Укрепление иммунитета происходите через 21 день после приема первого компонента вакцины. Закрепляет эффект именно синее вещество, которое усиливает действие красного в тысячи раз.
Алешкин уже ввел себе вакцину в конце августа. При обещанных побочных эффектах в виде температуры, головной боли и так далее он не почувствовал на себе никаких негативных последствий.
Академик РАН, директор НИИ вакцин и сывороток Виталий Зверев — человек, с которым советуются даже члены Всемирной организации здравоохранения. Он рассказал «360», что российская вакцина является векторной и разрабатывается на основе уже известных вирусов. Ее особенность в том, что она работает как «живая», но защищает от мутации вируса. «Живая» вакцина — по сути, это человеческий вирус, измененный таким образом, что он не вызывает болезнь, а укрепляет иммунитет. Векторная вакцина разрабатывается следующим образом: берется неопасный для человека вирус, в него вставляется фрагмент гена для белка против любого вируса.
Но пока таких вакцин, которые бы широко применялись и можно было бы судить об их безопасности, надежности, эффективности, пока нетВиталий Зверев.
Главный инфекционист Минздрава Московской области Елена Мескина объяснила, как работает векторная вакцина от коронавируса. По ее словам, препарат обеспечивает доставку частей вируса в нужное место и время, чтобы иммунная система наиболее эффективно сработала и выработала достаточное количество антител. Эта функция вакцины изучена достаточно хорошо.
Мескина подчеркнула, что народные методы вроде употребления чеснока, имбиря и чая с лимоном не сравнятся по эффективности с вакциной против коронавируса.
Во время встречи с Мескиной разговор коснулся и глобальной вакцинации. Ведь когда-то до 300 тысяч детей в год погибали от дифтерии и кори, а вакцина смогла в разы улучшить статистику. Однако коронавирусная вакцинация в первое время не будет распространяться на детей. Уколы будут делать только взрослым — в плечо.