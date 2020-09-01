Россия стала первой страной, которая зарегистрировала вакцину от нового коронавируса, а до конца года препарат поступит в гражданский оборот. В специальном репортаже корреспондент «360» рассказывает самое важное о вакцине и защите, которую она может дать людям.

Разработка вакцины в докоронавирусную эпоху занимала годы, но с COVID-19 другая ситуация. Россия смогла первой в мире зарегистрировать препарат под названием «ГАМ-КОВИД-ВАК», призванный избавлять от коронавирусной инфекции. Но россиянам сложно поверить, что именно эта вакцина будет действующей, с учетом того, сколько людям пришлось пережить за время пандемии (которая еще не закончилась). Получить ответы на вопросы «360» помогли жители Москвы — многодетный отец Иван Кульнев и его дочь Полина. Семью заинтересовала эффективность препарата.

Где стопроцентная гарантия, что вот эта вот вакцина нам поможет? На каждый наш вопрос должен быть ответ Иван.

За ответами «360» вместе с Иваном и Полиной отправились в Зеленоград, на предприятие «Биннофарм», где и будут выпускать вакцину. На их вопросы ответил директор по биотехнологиям Андрей Алешкин. По его словам, препарат состоит из двух компонентов, которые различаются по цветам: одна ампула синяя, а другая красная. Сначала пациенту введут содержимое красной ампулы, а через две-три недели — синей.

Источник фото: телеканал «360»

Укрепление иммунитета происходите через 21 день после приема первого компонента вакцины. Закрепляет эффект именно синее вещество, которое усиливает действие красного в тысячи раз.

Алешкин уже ввел себе вакцину в конце августа. При обещанных побочных эффектах в виде температуры, головной боли и так далее он не почувствовал на себе никаких негативных последствий.

Академик РАН, директор НИИ вакцин и сывороток Виталий Зверев — человек, с которым советуются даже члены Всемирной организации здравоохранения. Он рассказал «360», что российская вакцина является векторной и разрабатывается на основе уже известных вирусов. Ее особенность в том, что она работает как «живая», но защищает от мутации вируса. «Живая» вакцина — по сути, это человеческий вирус, измененный таким образом, что он не вызывает болезнь, а укрепляет иммунитет. Векторная вакцина разрабатывается следующим образом: берется неопасный для человека вирус, в него вставляется фрагмент гена для белка против любого вируса.

Но пока таких вакцин, которые бы широко применялись и можно было бы судить об их безопасности, надежности, эффективности, пока нет Виталий Зверев.

Источник фото: телеканал «360»

Главный инфекционист Минздрава Московской области Елена Мескина объяснила, как работает векторная вакцина от коронавируса. По ее словам, препарат обеспечивает доставку частей вируса в нужное место и время, чтобы иммунная система наиболее эффективно сработала и выработала достаточное количество антител. Эта функция вакцины изучена достаточно хорошо.

Мескина подчеркнула, что народные методы вроде употребления чеснока, имбиря и чая с лимоном не сравнятся по эффективности с вакциной против коронавируса.

Во время встречи с Мескиной разговор коснулся и глобальной вакцинации. Ведь когда-то до 300 тысяч детей в год погибали от дифтерии и кори, а вакцина смогла в разы улучшить статистику. Однако коронавирусная вакцинация в первое время не будет распространяться на детей. Уколы будут делать только взрослым — в плечо.