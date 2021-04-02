Девочка умерла после похода к стоматологу. До ситуации довела система

Пятилетняя девочка из Тувы погибла после похода к стоматологу. У врача не оказалось обезболивающего, так что он отправил родителей в аптеку за препаратом. После инъекции у ребенка случился анафилактический шок — лекарство нельзя было давать в столь юном возрасте. Такие ситуации в России нередки, и в большинстве случаев до них доводит система, а не конкретный врач.

Две ампулы лидокаина

В тувинском городе Ак-Довурак после похода к стоматологу скончалась пятилетняя девочка. Мать Чойган Сарыглар привела ее к врачу с острой зубной болью 30 марта, но в клинике не оказалось анестезии. Как она рассказала «360», врач Андрей А. выписал рецепт на лидокаин и предложил сходить за ним в аптеку.

«Он написал: „Лидокаин, две ампулы“. Я пошла и купила. Он сам же попросил меня купить, рецепт выписал», — сказала она.

Чойган передала ампулы стоматологу. Он сделал девочке инъекцию, после которой у нее начались судороги.

«Ей сразу стало плохо. Скорая 30-35 минут ехали, никакой аппаратуры для оказания первой помощи не было. Тогда же у нее сердце остановилось», — объяснила мать.

Тетя погибшей девочки добавила в разговоре с «360», что первую помощь стоматолог оказывать ребенку не стал — просто оделся и выбежал. Потом спасти ребенка пыталась медсестра, но в кабинетах, по словам семьи, не было необходимых инструментов.

Родные девочки утверждают, что скорая помощь приехала в поликлинику только через полчаса и ничего сделать не смогла. По словам матери и тети погибшей, у бригады не было реанимационного набора.

Вторая карета скорой помощи ехала еще около 40-50 минут, по словам женщин. У них нужного оборудования тоже не нашлось. Вызывать третью машину уже не стали — срочно повезли ребенка в больницу, в реанимацию. Уже там врачи смогли запустить ей сердце.

В реанимации она провела сутки. Вызвали санавиацию, но она так и не прилетела. Сказали, что вызвали врачей из Кызыла, из центра, но они тоже не приехали. А в 9 часов (31 марта — прим.ред.) ее не стало — сердце не выдержало тетя погибшей девочки.

Лидокаин нельзя использовать как анестезию в таком возрасте. Сейчас врача, который вколол его и не оказал первую помощь умирающему ребенку, задержали. Следком сообщил, что на мужчину уже завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Вскоре ему выберут меру пресечения.

Бедный регион

По словам ведущего фармацевта Ирины Булыгиной, проблем с поставками лекарств в регионы сейчас нет. Обычно трудности возникают в двух случаях. Первый — на этапе аукциона. Иногда его объявляют слишком поздно, когда препараты уже нужны бюджетным учреждениям, но тендер еще не разыгран.

Либо трудности начинаются на этапе финансирования. Каждый регион самостоятельно определяет, какой набор медикаментов необходимо приобрести, исходя из имеющегося регионального бюджета.

«Если денег много, то перечень большой, количество закупаемых препаратов большое. А если субъект не очень богатый, денег у него нет на это, то и закупают куцый какой-нибудь набор, необходимое количество медикаментов. В стоматологию [анестетики] почти не покупают», — объяснила она.

Когда в стоматологии ничего нет и стоматолог говорит, что не будет делать обезболивание, потому что нет препаратов, а если хочешь, иди и купи сам, — такая ситуация сплошь и рядом. Потому что обезболивать в стоматологии — не наш метод. Люди потерпят Ирина Булыгина ведущий фармацевт.

Делается это не со зла, считает Булыгина, а просто из-за того, что регионам необходимо закупать большое количество «более серьезных» препаратов.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок добавил, что в стоматологиях чаще всего закупают специальные анестетики уже в шприцах, а не в ампулах. С аптечными препаратами все сложнее.

«Аптечный лидокаин бывает двух концентраций: 20 миллиграммов и 200 миллиграммов. Мы не знаем, обратил ли врач внимание, какой концентрации вещество было введено», — предположил Болибок.

Осложнение стоматологов

При этом анафилактический шок — очень частое осложнение у стоматологов, отметил Болибок. Эти врачи всегда должны быть готовы оказать первую помощь. В каждом кабинете должна быть противошоковая аптечка — это одно из требований лицензирования, объяснил Болибок.

Но даже эти лекарства не всегда спасают. По словам семьи погибшей девочки, никакого набора первой помощи в поликлинике не было вообще.

«Если это была государственная клиника и там не было анестетика, то надо привлекать всех, начиная от Минздрава — почему не обеспечены препараты для оказания экстренной помощи», — сказал Болибок.

Собеседник добавил, что в частной клинике стоматолог мог просто не принимать пациента, если у него не было необходимых анестетиков. Но в государственной больнице ситуация иная.

«Отказали бы в помощи и все, была бы жалоба. Врач попал в ситуацию, когда и не оказывать помощь нельзя, и оказать ее можно только с нарушениями», — уверен он.

В заявлении Следственного комитета отмечено, что стоматолог ввел ребенку лидокаин без предварительной пробы. Болибок объяснил, что в ситуациях оказания экстренной, а не плановой помощи, — а обращение с острой зубной болью является экстренным, — пробы никто не делает.

«Пробы требуются, если местные анестетики используются для купирования аритмии сердца, лидокаин вводится в этом случае внутривенно. Тогда сначала проводится предварительное введение, а потом уже окончательное, нагрузочное. При местной анестезии никакие пробы не проводятся — просто делают инъекцию и смотрят на реакцию», — уверен он.

Тем более пробы должен делать врач-аллерголог, попасть к которому в экстренном порядке практически невозможно. Для стоматологов же ситуация анафилактического шока пациента после введения анестезии, уверен Болибок, более чем привычна. Это происходит достаточно часто, но обычно не приводит к таким трагичным последствиям.