Укол «красоты» чуть не загнал блогера в могилу. Что должен сделать косметолог, чтобы процедуры были безопасными

Косметическая процедура закончилась госпитализацией для блогерши TikTok Лорен Фолкнер. Косметолог ввела девушке в губы препарат для растворения введенных ранее филлеров. Но реакция организма оказалась неожиданной, у нее начался приступ аллергии. Об этом Фолкнер сообщила на своей странице в социальной сети.

По словам блогерши, ее губы увеличились еще больше, тело покрылось сыпью и стало сложно дышать. Врачи диагностировали у девушки анафилактический шок — тяжелую аллергическую реакцию организма, которая без медицинского вмешательства может привести к летальному исходу.

«Я была на грани смерти, хорошо, что мой косметолог — медсестра», — поделилась Фолкнер.

Врач Ирина Добрецова в беседе с «360» рассказала на что нужно обратить внимание при подобных операциях. Она пояснила, что занимается филлерами только врач, который сначала собирает анамнез пациента, узнает обо всех аллергических реакциях на препараты, о перенесенных заболеваниях и препаратах, которые сейчас пациент принимает.

«Грамотный доктор может понять будет ли какая-то неприятная реакция на филлер. Если выясняется, что на какое-то из лекарств у пациента была аллергия, то ему делается проба. Под кожу вводится немного препарата, чтобы понять, есть ли реакция. Если все в порядке, то начинается процедура», — рассказала Ирина Добрецова.

Она подчеркнула, что анафилактический шок может проявляться по разному. Реакция может начаться сразу после инъекции или спустя два часа. Именно поэтому врачи всегда просят пациентов после укола посидеть 30 минут, чтобы в случае реакции оказать помощь.

«Анафилактический шок начинается с покраснения кожи, жара и зуда. Может начаться стеноз гортани и человек теряет способность дышать. От этого и наступает смерть. Задача врача оказать помощь. Самое опасное время — 30 минут после введения препарата», — отметила Ирина Добрецова.

Она подчеркнула что главная проблема может проявиться и через несколько дней. Некоторые препараты филлеров плохо реагируют на солнечный свет. Это может привести к отеку всей губы или половины, что станет очень некрасивым.

Делать косметические операции нужно только у профессионалов, которым пациент доверяет, пояснила Ирина Добрецова.

«Если это делает специалист без лицензии, то он может занести инфекцию, использовать поддельный препарат», — предупредила она.

Она сказала, что после инъекции могут возникать легкие синяки, которые быстро проходят. Также филлеры колят не только в губы, но и на лицо, но здесь важно выбирать правильный препарат. Некоторые из них притягивают воду, так что вместо натянутого лица может получиться отечное.