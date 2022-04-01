Указ о продаже газа за рубли исправил курс. Что будет дальше?

Рубль может продолжить укрепляться по отношению к иностранной валюте. На это влияют не только расчеты за газ в национальной валюте, но и психологические факторы на бирже, а также действия Центрального банка. Рубль вряд ли вернется к докризисному показателю середины февраля, однако он сделает российские экспортные товары более конкурентоспособными, так что санкции не будут иметь эффекта.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчета за российский газ с недружественными странами. Теперь его будут продавать за рубли. Указ вступает в силу 1 апреля.

Путин сообщил, что странам Запада придется открыть счета в российских банках для оплаты газа. Если оплаты в рублях не будет, то Россия может расценить это как неисполнение обязательств и действующие контакты будут остановлены.

Решение об оплате поставок газа в рублях — это шаг к финансовому суверенитету России. По словам Путина, страна будет двигаться по долгосрочному плану к увеличению торговли в рублях и национальных валютах надежных партнеров.

В день, когда Владимир Путин объявил о решении об оплате газа рублями, доллар в ходе торгов опустился ниже 100 рублей. По итогам 31 марта курс составлял 83,2 рубля, а сегодня стал меньше 81 впервые с 23 февраля.

Эксперты отмечали, что продажа газа за рубли увеличит спрос на национальную валюту, а иностранным компаниям придется перейти на российские биржи.

Динамика рубля

Курс рубля может продолжить укрепляться по отношению к доллару. Причем не только из-за продажи газа за рубли, но и из-за психологических факторов на финансовой бирже. Аналитик банковской сферы, эксперт валютного рынка Владимир Шевченко напомнил, что в конце февраля национальная валюта резко просела, а теперь может сработать эффект качелей. Однако вряд ли она достигнет показателей середины февраля, когда доллар стоил 76 рублей.

«Я боюсь, что докризисных показателей мы не достигнем. Если не произойдет деноминация», — рассказал Шевченко.

На курс рубля также влияет немногочисленное присутствие покупателей на бирже. Экономист Евгений Змиев напомнил «360», что при покупке валюты на бирже взимается дополнительный сбор. В итоге евро и доллар автоматически дорожают и покупателями в основном выступают крупные банки, импортеры и ЦБ.

«Но с учетом того, что сейчас есть ограничения, основным покупателем выступает ЦБ. Он покупает по той цене, по которой он считает нужным», — рассказал Змиев.

Экономист отметил, что иностранные покупатели на бирже заблокированы и им не разрешается продавать свои активы в России. Если же их выпустить на рынок, то курс рубля ослабнет, а доллар взлетит.

Риск дисбаланса

Крепкая национальная валюта может сыграть не в пользу России. Змиев отметил, что количество нефти и газа на экспорт уменьшается. При высоком курсе рубля объем средств, который поступает на счета экспортеров, а также их выручка будут меньше. Но объем расходов никуда не уйдет.

«Таким образом, мы можем получить дисбаланс в федеральном бюджете — объемы расходов вырастут, а поступления уменьшатся», — пояснил Змиев.

При высокой стоимости рубля конкурентоспособность российских экспортных товаров просядет, а импорт в Россию станет выгодным. Евгений Змиев напомнил про Китай, который получил статус так называемой всемирной фабрики именно из-за слабого юаня.

«Производство в Китае оказалось ниже себестоимости товара, поэтому туда пришли американские и европейские корпорации. Сейчас между США и Китаем идет торговая война — американцы за то, чтобы Китай укрепил юань, а китайцы, наоборот, против», — рассказал Змиев.

По мнению экономиста, при слабом рубле производить что-либо в России станет выгоднее, занятость населения увеличится, а следом улучшится уровень жизни. Страна станет более полноценной в плане самообеспечения — и санкции окажутся не страшны.