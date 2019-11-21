Уют за дверью в Подмосковье

Горда Подмосковья вошли в тройку лучших в России по комфорту. С каждым годом в области появляется все больше парков, детских площадок, мест для развлечений на воздухе и много всего другого. Делается это по национальному проекту «Жилье и городская среда». Именно в Московской области обычная улица превращается в уютное пространство. Как? Читайте в материале «360».

Регион занимается благоустройством городской среды. Это создание новых парков и скверов, детских и спортивных площадок, обновление набережных, дворов и общественных пространств. Все это выполняют по федеральному проекту с говорящим названием «Формирование комфортной городской среды» — он входит в нацпроект.

В 2019 году областной и муниципальный бюджеты выделили на все это 12 миллиардов рублей, рассказал «360» министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин. На эти деньги создадут 54 общественных пространства. Из них 39 уже готовы, остальные закончат до конца ноября.

Около 50 общественных пространств благоустроят в 2020 году в Московской области Подробнее

Более комфортными в регионе делают дворы. К примеру, три подмосковных уже признали лучшими в стране. Два из них находятся в Подольске, еще один — в Красногорске. Конкурс самых красивых дворов проводили на Первом канале, голосовали обычные зрители — жители России.

«В этом году благоустраиваются 1,3 тысячи территорий. Установлены почти 700 детских площадок. Из них 222 — по губернаторской программе, это особенные, большие площадки на 450 квадратных метров. Дети очень радуются, играют, там более 40 новых элементов», — добавил министр.

Что касается зеленых зон отдыха, то здесь работы масштабные. Совсем недавно в регионе было всего 25 парков, а теперь их более 100. За этот год в порядок привели еще 17 таких территорий, открыли несколько новых, например, «потрясающий парк „Раздолье“ в Одинцове», рассказал министр Хайкин.

Улицы подмосковных городов становятся светлее. Устанавливают новые фонари, старые мачты освещения заменяют на современные и энергоэффективные. Всего по программе «Светлый город» в области установят более 500 новых элементов.

Второй год проходит Всероссийский конкурс, в котором регионы показывают лучшие проекты комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Победители получают в общей сложности пять миллиардов рублей на свои проекты. В 2019 году Подмосковье — лидер по числу первых мест (Верея, Пересвет, Кашира, Серпухов и Звездный городок). В прошлом году их было четыре (Сергиев Посад, Коломна, Зарайск и Дубна).

В 2019-м в столице российской космонавтики Звездном городке завершили благоустраивать Аллею героев. Там появились прогулочные и велозоны, танцевальная площадка, участки для детского отдыха и даже оригинальная лесная тропа.

«Что важно, есть федеральная методика по индексу качества городской среды. Подмосковье — третье по стране после Москвы и Санкт-Петербурга. У нас почти 80% городов набрали очень высокий балл. Это связано и с благоустройством, и с озеленением, с уровнем социальной инфраструктуры. Это предмет для гордости. Но наша задача — каждый год увеличивать этот индекс и качество городской среды», — заключил Хайкин.

Уникальные парки

27 июля в городском округе Одинцово открылся парк «Раздолье». В его строительство подмосковные власти вложили около миллиарда рублей. На площади более 47 гектаров действительно есть где разгуляться. В проектировании парка использовали концепцию «играя, обучай». Так дети вовлекаются в активный отдых и знакомятся с природой. Поэтому детские, спортивные, прогулочные и другие зоны отдыха гармонично вписаны в естественный лесной массив. Здесь же — самый большой в регионе веревочный городок Norway Park.

Неподалеку от него расположился строящийся семейный «Парк Малевича» площадью 369 гектаров. Открытие запланировано на 2020 год, затраты на создание составят около полумиллиарда рублей. Зона отдыха будет в своем роде уникальной. Помимо пешеходных и велодорожек, в парке организуют арт-пространство для поклонников творчества живописца.

Не остались без внимания уже открытые для жителей зеленые зоны городского округа. Например, в «Лазутинке», как ласково называют местные парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной, появились новые досуговые и спортивные объекты. Расширились прогулочные зоны. Неудивительно, что по итогам голосования этот парк был признан одним из лучших в Подмосковье и получил приз 25 миллионов рублей.

В течение пяти лет современные парки появятся в каждом территориальном управлении Истры. В этом году благоустроили зону отдыха в Дедовске. В ближайших планах — обустройство парка в Павловской Слободе. Его эскиз и концепцию уже одобрили местные жители. Приведение территории в порядок обойдется примерно в 50 миллионов рублей, тендер по поиску подрядчика завершился в июне 2019 года.

Еще один парк с беговыми дорожками и лыжными трассами может появиться возле популярного у истринцев места отдыха — горы Соколка. Отдельное внимание власти уделили маленьким горожанам, приведя в порядок 27 дворовых территорий и парк Гагарина.

Городская среда

1 сентября Дмитров отметил 865-й день рождения. Юбилей город встретил озелененным и обновленным. В городском округе появились 25 новых детских площадок и 10 больших комплексов — по губернаторской программе.

Масштабные работы по превращению исторического центра в большую пешеходно-туристическую зону завершаются в Зарайске. В прошлом году именно этот проект победил на всероссийском конкурсе по созданию комфортной среды. Территорию уже замостили плиткой и заменили мачты освещения. В ближайшее время там установят лавочки, детские площадки и малые архитектурные формы.

В Сергиевом Посаде похорошела набережная Келарского пруда. На Левонадпрудной улице обустроили зону отдыха с детской и спортивной площадками и пешеходной конструкцией «Спираль». С ее вершины горожане и гости города могут полюбоваться красивым видом на знаменитую Троице-Сергиеву лавру.

Источник фото: Instagram

В 2019 году на берегу Оки в Коломне открылся современный скейт-парк, там соблюли все требования безопасности. В ближайшее время завершится благоустройство туристического маршрута между улицей Зайцева и Москворецкой набережной, по некоторым участкам уже можно прогуляться.