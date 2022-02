Со дня смерти Уитни Хьюстон прошло 10 лет. В борьбе с внутренними демонами она проиграла

Уитни Хьюстон умерла 10 лет назад в результате несчастного случая. До сих пор она остается легендой поп-музыки и рекордсменом по количеству наград. Но за мировой славой скрывались внутренние демоны, с которыми она не смогла справиться. Певица со школы употребляла наркотики, становилась жертвой травли и пережила насилие в семье.

Чем запомнилась Уитни Хьюстон

Будущая певица и актриса с самого детства была окружена музыкой. Ее мать была известной исполнительницей госпелов, а двоюродная сестра — певицей. Сама Уитни Хьюстон пела в церковном хоре. В 20 лет она начала записывать первые композиции и быстро добилась успеха — ее сингл Hold Me попал в топы чартов. После этого певицу ждала череда успеха. Она выпустила в 1985 году альбом, который разошелся миллионными экземплярами по всему миру, писало РИА «Новости».

В 1987 вышел второй альбом певицы под названием Whitney, который продали в количестве 20 миллионов копий. За него Уитни Хьюстон получила девятикратный платиновый сертификат, а четыре песни оттуда занимали высокие строчки в чарте Billboard Hot 100. Похожая участь ждала и третий альбом певицы, записанный в 1990 году. За него она тоже получила платиновый сертификат, а в мире продали 10 миллионов копий.

В 1992 году Хьюстон дебютировала как актриса в фильме «Телохранитель». И хотя критикам не понравилась картина, лента стала популярной у фанатов — по всему миру она собрала 411 миллионов долларов. Но главным украшением фильма стал кавер на песню I Will Always Love You кантри-певицы Долли Партон. После этого Хьюстон сконцентрировалась на съемках в кино.

Постепенно ее слава начала угасать. Выпущенный в 1998 году альбом My Love Is Your Love плохо продавался, несмотря на то, что в записи принимали участие другие американские поп-звезды. Но популярность к ней вернулась в 2001 году, когда она записала новый сборник Just Whitney. За всю свою карьеру она получила более 400 престижных музыкальных наград и попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Внутренние проблемы Уитни Хьюстон

Несмотря на успех на сцене, Уитни Хьюстон долгое время боролась с внутренними демонами. Она 25 лет была замужем за исполнителем Бобби Брауном, но назвать их отношения образцовыми нельзя. Муж изменял ей и бил исполнительницу, писал The Sun.

Позднее бывшая ассистентка певицы Робин Кроуфорд заявила, что между ними были не только дружба, но и тайные отношения, писал The Guardian. Родители Хьюстон, в частности ее мать, не принимали такую тесную связь и запрещали Кроуфорд даже приближаться к певице.

Фанаты не знали о том, что Хьюстон пережила травлю в школе. Причиной стал ее слишком светлый для афроамериканки цвет кожи и яркая манера одеваться. Поэтому в детстве у будущей певицы не было друзей. Близкие к ней люди утверждали, что ее насиловали братья, написал NYpost.

Певица также страдала наркотической зависимостью. К запрещенным веществам она пристрастилась еще в школе. Даже после мировой славы Хьюстон не могла завязать с наркотиками, наоборот, ее зависимость только усугубилась. Певица обещала остановиться, но не могла.

Версии смерти Уитни Хьюстон

В день своей смерти Уитни Хьюстон должна была петь на вечеринке перед вручением премий «Грэмми». Певицу нашли лежащей вниз головой в ванне ее гостиничного номера. Рядом с ней была открытая бутылка шампанского и запрещенное вещество. Позднее в анализах певицы обнаружили следы марихуаны и лекарства от аллергии.

По одной из версий, она захлебнулась в ванной комнате, поэтому ее смерть, скорее всего, несчастный случай. По другой — к гибели могли привести запрещенные вещества, которые употребляла певица. Выяснилось, что у поп-звезды была атеросклеротическая болезнь сердца, но доподлинно неизвестно, был ли у нее в тот день приступ.

Трагичную судьбу повторила единственная дочь певицы Бобби Кристина Браун. Через три года она умерла после шести месяцев комы. Как и мать, ее обнаружили лежащий вниз головой в ванне. В ее крови тоже нашли запрещенные вещества и алкоголь.

Бобби Кристина Браун также сталкивалась с насилием со стороны своего гражданского мужа Ника Гордона. Опекун девушки даже назначил к нему иск на 10 миллионов долларов. Он утверждал, что партнер избил девушку в день ее смерти и в то время, пока она была в коме, похитил с ее счета более 11 тысяч долларов.