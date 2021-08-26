Актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Почему актеры уходят в монастырь?

Актриса театра и кино Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Она не единственная представительница мира искусств, сменившая сцену и экран на монастырь. Ранее в религию уходили Иван Охлобыстин, Ольга Гобзева и другие. Правда, некоторые все же возвращались потом в профессию.

Уход Васильевой в монастырь

О том, что Васильева приняла монашеский постриг, в своем Telegram-канале сообщила актриса и телеведущая Мария Шукшина.

«Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, ее сын — священник в храме Святого Николая Чудотворца на Трех Горах. Мои искренние поздравления!» — написала звезда.

Иеромонах Русской православной церкви Феодорит (Сеньчуков) рассказал, что актриса долго решалась на этот шаг. Она работала в храме, выполняла послушания, какое-то время назад собиралась уходить из актерской профессии, потом ее благословили продолжить.

Это не первый раз, когда Васильева оставляет профессию и уходит в религию. Еще в 1993 году она стала послушницей Толгского монастыря в Ярославской области. После этого актриса служила казначеем в московском храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

Правда, в 1996 году звезда все же вернулась и на сцену, и в кино. Однако после этого к выбору ролей Васильева стала подходить более избирательно. Более того, разрешение на участие в том или ином проекте звезда стала просить у своего духовника.

Стоит отметить, что Васильева — одна из самых ярких, талантливых актрис театра и кино. Она примеряла на себя как драматические, так и лирические и даже комедийные образы — с большим успехом. Зрителю она известна по таким картинам, как «Обыкновенное чудо», «Чародеи», «Визит дамы».

Почему деятели искусства уходят в монастырь

Васильева не первая звезда, которая ушла в монастырь. Ранее это сделали и Иван Охлобыстин, и Ольга Гобзева, и Любовь Стриженова, и многие другие. Однако не стоит связывать это с профессией, это индивидуальный путь каждого, да и не каждый ведь актер увлекается религией. Об этом в разговоре с «360» рассказал русский православный священник Андрей Лоргус.

Это очень избранные, очень узкий круг. Это не связано с родом деятельности. Человек свободен выбрать свой путь Андрей Лоргус.

Другой собеседник «360» — священник Денис Батарчук — высказал несколько иную точку зрения. По его словам, религия и искусство достаточно близки. И то и другое основывается на чувствах, на ощущениях, на желаниях.

«Среди ученых тоже бывают отступники в пользу религиозных движений. Но я думаю, что в сравнении с людьми, связанными с искусством, там процент достаточно незначительный. Думаю, все это кроется в эмоциональном поле. Все больше идет через сердце, а не через рассудок», — пояснил Батарчук.

При этом Лоргус отметил, что нельзя говорить о строгости условий в монастырях в общем. Дело в том, что это зависит от конкретного монастыря, от благословения, от призвания. Есть монахи, которые занимаются, например, интернетом, переводом, кино, иконописанием. У них другой режим и условия. Монастырь так или иначе влияет на всех. Правда, на всех по-разному.

«Кого-то ожесточает, кого-то делает мягче, мудрее. <…> Монастырь — это не для всех, монастырь — это испытание. Если испытание показало, что это не твое призвание, самое честное и порядочное — уйти и искать другой путь», — пояснил Лоргус.