Уходите и не возвращайтесь

Иностранным компаниям в России нужно поставить условие, чтобы они либо уходили окончательно, либо оставались и работали. Подвешенность ситуации на рынке неприемлема. Такую позицию «360» высказал депутат Госдумы Евгений Федоров. Далее — его прямая речь.

Все иностранные компании в России, особенно торговые, они долго боролись за наши деньги, за наш рынок. Вытеснили конкурентов, которые, кстати, не хуже по качеству, в том числе иностранных. И установили здесь свою систему.

Теперь они по политическим соображениям как бы ушли. Но при этом говорят: «Мы хотим вернуться». Вот это нам не подходит. Если уходят, пусть уходят. Их место займут другие, не хуже по качеству, и российские, и иностранные.

Хотят остаться — пусть остаются. А подвесить в воздухе: «Будем платить зарплату, но не будем выпускать товары, которые нужны гражданам России» (например, мебель IKEA), — вот это самая плохая история для рынка. И в этом как раз и есть санкции. Подвесить рынок.

Потому что никаких проблем нет в том, чтобы производить мебель в России на тех же предприятиях IKEA после банкротства. Но когда нет ясности, определенности, то инвестор прийти не может на их место. Потому что он понимает, что он делает расчет, а те вернуться, и он прогорит. И кредиты не сможет отдать, и так далее. Поэтому мы, как экономисты, должны поставить два условия: либо остаетесь, либо уходите. А вот это «полуостаетесь» — «полууходите» нас категорически не устраивает.

Часть компаний, в том числе финские, передали бизнес российскому. Обычно это менеджмент, который управляет компанией, директора, это, как правило, российский персонал. И они просто как бы формально ушли, а при этом права управления по долговой схеме или какой-то еще, как бы формально собственность передали другим юридическим и физическим лицам по каким-то договорам между собой о кредитах. И теперь эти компании управляются этими менеджментами. Речь идет о компаниях, которые демонстрируют политическую линию. Тот же McDonald’s, он как бы из-за политики подвесил ситуацию. Он как-то зависим от американцев, от своих властей, подвесил ситуацию из-за политики. Нас это категорически не устраивает, именно подвешенность ситуации.