Уходит в штопор. Что известно о крушении Су-25 на Ставрополье

Во вторник в Ставропольском крае разбился учебно-боевой штурмовик Су-25УБ. Летчики катапультировались, а самолет взорвался при падении. Что известно о крушении — в материале «360».

Штопор и крушение

Легкий самолет разбился на Филиппинах. Есть жертвы Подробнее

Су-25УБ совершал плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Воздушное судно упало в безлюдной местности, но сначала не сообщалось, где именно. Некоторое время спустя в 38 километрах к юго-западу от Буденновска спасатели нашли место крушения и заметили парашюты летчиков — их было два. Тут же начались поисковые работы.

По информации источника «Интерфакса», перед ЧП диспетчер потерял связь с разбившимся самолетом. Он также сообщил, что пилоты, предположительно, приземлились рядом с селом Чернолесским, на границе Советского и Новоселицкого районов, около сельскохозяйственного предприятия.

Сотрудники сельхозпредприятия села Чернолесское видели момент крушения.

«Работники колхоза убирали подсолнечник и увидели, как воздушное судно уходит в штопор», — сказали в администрации Советского городского округа.

Из-за крушения на юге России приостановили полеты Су-25. Их запустят после выяснения причин ЧП. В то же время в военной прокуратуре Южного военного округа начали проверку соблюдения пилотами правил полетов.

Их судьба до сих пор неизвестна.

Источник фото: РИА «Новости»/Владимир Астапкович

«Грач»

Су-25УБ является учебно-боевой версией штурмовика Су-25 «Грач». Он производился с 1986 года. Конструкторы собрали всего 300 единиц таких самолетов. Только в 1987 году воздушные суда поступили на вооружение. Это при том, что государственные испытания завершили в 1981-м.

Прозвище «Грач» Су-25 получил благодаря Афганской войне. За время этой кампании они совершили около 60 тысяч боевых вылетов. Эти самолеты прошли огромное количество войн: ирано-иракскую, чеченскую, в Конго, Македонии, Южной Осетии, Персидском заливе, карабахскую, а также гражданские войны в Анголе, Таджикистане и так далее.

Источник фото: РИА «Новости»/Сергей Пятаков

Преимущество Су-25 в том, что они очень живучие. Во время испытаний пилоты сажали машины с повреждениями крыла, топливных баков, шасси, одного из двух двигателей и планера.

Самолеты были интересны и другим странам, среди которых Болгария, Ангола, Судан, Ирак, Чехия, Афганистан, КНДР, Конго, Иран, Кот-д’Ивуар, Эритрея, Эфиопия, Экваториальная Гвинея, Перу, Нигер, Гамбия, Чад, Македония.

Су-25 вооружен авиапушками, авиабомбами разного калибра, ракетами «воздух — земля», «воздух — воздух». На штурмовик может устанавливаться 32 вида вооружения.

Самолет одноместный, однако в модификации Су-25УБ два кресла. Отличием от Су-25 является то, что в модификации расположены дублирующие средства управления во второй кабине.