Уходит, чтобы возвратиться? Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Снова. Правда, пока фанаты и эксперты не верят ему.

О своем намерении завершить карьеру бойца смешанных единоборств ирландец сообщил в своем Twitter-аккаунте, прикрепив фотографию с матерью после завоевания одного из титулов и пообещав ей купить любой дом.

Это могло бы быть сенсацией, если бы скандальный ирландец всегда следовал тому, что пишет в социальных сетях. Однако это уже третий раз, когда Макгрегор объявил о завершении карьеры. Впервые такое заявление от него прозвучало еще в 2016 году, через месяц после поражения от американца Нейта Диаса в UFC 196. Но уже через два дня Макгрегор отказался от своего намерения, заявив, что отныне хочет сконцентрироваться исключительно на боях, а не на «промоутерских играх». В итоге уже в августе того же года Конору удалось взять реванш у Диаса.

Второй раз «уйти из спорта» Макгрегор попытался в 2019 году — через полгода после того, как проиграл чемпионский пояс Хабибу Нурмагомедову. Тогда ирландский боец якобы решил сосредоточиться на производстве виски. Но на деле оказалось, что он снова решил устроить «триумфальное возвращение» — и оно случилось в январе 2020 года, когда Макгрегор отправил в нокаут Дональда «Ковбоя» Серроне уже на 41-й секунде после начала боя. Это была первая победа с 2016 года.

Ожидалось, что это только начало нового восхождения на лидирующие позиции в MMA, которые ирландец утратил после поражения от Хабиба. И конечно, для окончательного триумфа Макгрегору нужно взять реванш у своего «заклятого врага», и Конор неоднократно заявлял о таком желании. Но теперь он вдруг снова решил уйти. Как полагают некоторые эксперты, это снова пиар-акция, чтобы выбить себе право на бой.

Тем не менее, американский боец Джастин Гэтжи, действующий чемпион в легком весе, уже успел уколоть ирландца, предположив, что тот просто «в очередном запое». А также отметил, что «пожилые люди сейчас сидят дома».

На решение Макгрегора остро отреагировал президент UFC Дэна Уайт, заявив: «Пусть уходят те, кто не хочет драться». По его словам, у многих бойцов сейчас, в связи со сложностями в организации поединков, необоснованные претензии к руководству UFC — в частности, у Джона Джонса и Хорхе Масвидаля, также заявлявших о намерении уйти из спорта.

Чем же недоволен Макгрегор? Дело в том, что после победы над Серроне его следующий целью было провести новый чемпионский поединок — либо реванш с Хабибом, либо бой с Гэтжи за звание временного чемпиона в легком весе. Но Уайт посчитал, что ирландец еще не заслужил такого права и должен провести еще несколько показательных боев. Конор, естественно, с этим не согласен.

Недавно Уайт сделал попытку пойти на компромисс и не исключил возможности боя Макгрегора с победителем пары Хабиб — Гэтжи (бой между ними должен состояться осенью). Но при этом президент UFC намекнул, что до этого Конору неплохо было бы провести еще хотя бы один бой.

Видимо, ирландца не устроило и это. По крайней мере, свой очередной уход он объяснил именно отказом UFC предоставить ему право биться с Гэтжи за временный чемпионский пояс.

Но большинство экспертов сходятся на том, что Макгрегор скоро вернется. Такое мнение высказал, в частности, Артем Тарасов, российский боец MMA и видеоблогер. По его словам, Конор еще достаточно молод и при этом он состоялся как спортсмен, а значит, скоро ему снова захочется в бой. Но при этом Тарасов не верит в возможность реванша с Хабибом.

Для Конора это слишком тяжелый бой. В последнее время он ушел в бизнес, а Хабиб — это чистый спортсмен. Потребуется долгий тренировочный процесс. Не думаю, что Конору сейчас это интересно. Артем Тарасов боец MMA, видеоблогер.

Об этом же сказал и другой «коллега по цеху» — российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко. Он заявил, что не верит в уход Конора и предполагает, что тот просто снова хочет «громко вернуться» и таким образом напомнить о себе.