Уход за пожилыми без разрешений. Пожар в доме престарелых обернулся жертвами и задержаниями

В двухэтажном жилом доме, который переоборудовали под нелегальный дом престарелых, в Харькове произошел пожар. Жертвами возгорания стали 15 человек, еще 11 пострадали. Правоохранители уже задержали причастных к организации пансионата, но расследование пока продолжается.

Огонь начал распространяться в жилом доме на улице Нижняя Гиивська в 15:03 (16:03 по московскому времени) 21 января. На место сразу же отправились пожарные.

«В двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар, на втором этаже. По состоянию на 16:05 (17:05 по московскому времени) на месте пожара обнаружены тела 15 человек, пять человек пострадали», — сообщила пресс-служба украинской Госслужбы по ЧС.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Тушением возгорания занимались 28 человек и семь единиц техники. Ликвидировать очаг им удалось спустя почти два часа работы. Руководитель Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявил, что пожар квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Глава Национальной полиции страны Игорь Клименко уточнил, что во время возгорания в здании находились 28 постояльцев и четыре человека из числа обсуживающего персонала. При этом не было никаких документов о том, что в частном доме работал пансионат для пожилых людей.

«Нацполиция немедленно начала уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности. Мы допрашиваем трех человек из числа обслуживающего персонала, в частности управляющего так называемого дома престарелых. Также в ближайшее время допросим владелицу этого дома», — сообщил он.

На месте работали правоохранители, врачи и следователи. Всех пострадавших доставили в больницы Харькова. Два человека находятся в состоянии средней тяжести, а трое — в удовлетворительном состоянии. Помимо пятерых госпитализированных, при пожаре пострадали еще шесть человек.

Причины пожара

После появления первых сообщений о пожаре в Харькове президент Украины Владимир Зеленский поручил незамедлительно разобраться в причинах.

«Поручаю Кабинету министров немедленно разобраться в ситуации. Срочно создать государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий для выяснения причин этой трагедии и наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем», — написал лидер страны в Telegram.

Зеленский поручил министру внутренних дел Арсену Авакову взять под личный контроль расследование уголовного дела и отчитаться в кратчайшие сроки. Пострадавшим и родственникам погибших он попросил оказать необходимую помощь. Аваков заявил, что всех виновных привлекут к ответственности.

Полицейским удалось выяснить, что пансионат для престарелых работал полностью нелегально. Ни в одном реестре это заведение не значилось. Глава МВД предложил проверить не только наличие разрешительных документов, но и то, был ли отражен дом на карте города.

«По предварительной информации, именно сегодня в этом доме должны ремонтировать газовое оборудование. Задымление было именно в районе газового счетчика», — уточнил Клименко.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пояснила, что в расследовании проверяют три основные версии: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети. Пока все обстоятельства продолжают выяснять.

Источник фото: kh.dsns.gov.ua

Задержания

К утру 22 января сотрудники прокуратуры и полицейские задержали четырех человек, причастных к организации нелегального дома престарелых.

«Задержан владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена — директор частного предприятия, [она] фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен», — сообщила Венедиктова.

Она добавила, что супруги создали общественную организацию. Вероятно, они использовали ее для прикрытия деятельности, связанной с уходом за пожилыми людьми. За пребывание в пансионате «Золотое время» пара просила в среднем 15 тысяч гривен (около 39 тысяч рублей). У хозяина дома на участке два здания.

Помещение, где находились пенсионеры, не имело документов на ввод в эксплуатацию. К дому подключили электричество и газ без каких-либо разрешений. Полиция установила, что во втором здании находится так называемый реабилитационный центр для алкоголиков и наркозависимых людей. Сейчас правоохранители выясняют, сколько именно людей там содержится и по какой причине.