«2020 год взялся за святое». Реакция на уход Тимати из Black Star оказалась подозрительно спокойной

Тимати решил покинуть собственный лейб Black Star и заняться музыкой в одиночку. Он сравнивает свое детище с Google и говорит, что стремится уйти от такого масштаба. Но фанаты считают, что артист просто скрывает реальные причины ухода.

Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) основал лейб Black Star с еще двумя учредителями в 2006 году. О своем уходе он сообщил в Instagram, отметив, что компания погрузилась в статистику, обороты и прочую бюрократию. Все это лишило Black Star «камерного шарма».

Рэпер добавил, что он больше не имеет отношения к музыкальным делам компании, но оставляет за собой доли и права на проекты Black Star Burger, Black Star Karting и Black Star Car Wash. Сети парикмахерских и тату-салонов вместе с фитнес-клубами перейдут к нему.

По словам артиста, лейбл был сделан с нуля, без инвестиций, но превратился в группу компаний. Партнеры Тимати, по его мнению, стремятся к таким масштабам, как Google и Amazon, а ему самому ближе концепция Илона Маска.

Тимати не собирается заканчивать музыкальную карьеру, наоборот, планирует выпустить новый альбом, премьера которого состоится в конце сентября.

Спокойный уход

Под постом рэпера сразу появилось огромное количество комментариев, в том числе звезд шоу-бизнеса. Так, Филипп Киркоров посчитал, что именно так нужно расходиться — спокойно и цивилизованно.

Исполнитель ST (Александр Степанов) сказал, что Black Star — пример того, как создать бизнес, сохранив дружбу. Под постом отписались также Джиган, Натан (действующий артист Black Star), Тина Канделаки.

Фанаты сначала не поверили в серьезность намерений Тимати и посчитали, что теперь лейб остался без главной личности бренда. Обыграли юзеры это предположение, конечно, по-своему.

Другие пользователи подумали, что всему виной 2020 год, который чуть ли не каждый день преподносит новые сюрпризы.

Также вспомнилась майская история сооснователя Black Star Павла Курьянова (Пашу), который рассказал, что у лейбла сложилась «очень тяжелая ситуация почти по всем направлениям» из-за кризиса. Так, концертная деятельность и рекламные контракты приостановились, доходы стали ниже.

У юзеров также появилась теория, что Тимати ушел из лейбла из-за конфликта с Пашу.

Уход Тимати из Black Star прокомментировал Nation News музыкальный критик Евгений Бабичев. По его мнению, лейб ассоциировался с именем Тимура Юнусова — изначально все строилось именно вокруг его карьеры. «С уходом Тимати эта машина все равно будет двигаться в правильном направлении. Уход, пусть и основателя, никак не помешает работе», — сказал Бабичев, добавив, что в компании остались такие успешные звезды, как Миша Марвин, Клава Кока, Натан, Мот.

Продюсер Иосиф Пригожин согласился, что именно Тимати был лицом лейбла. «Коллективы распадаются, музыканты, группы идут в свое плавание, а вот как будет Black Star без Тимати, я не знаю. Их фронтменом был Тимати», — поделился Пригожин с радио Sputnik.

Гендиректор «Муз-ТВ» Арман Давлетяров сказал iReactor, что, скорее всего, у Black Star все будет хорошо после ухода главного лица. По его словам, для бизнеса такие перестановки — признак прогресса.