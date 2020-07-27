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    27 июля 2020, 18:29

    «2020 год взялся за святое». Реакция на уход Тимати из Black Star оказалась подозрительно спокойной

    Борис Ломакин

    Тимати решил покинуть собственный лейб Black Star и заняться музыкой в одиночку. Он сравнивает свое детище с Google и говорит, что стремится уйти от такого масштаба. Но фанаты считают, что артист просто скрывает реальные причины ухода.
    «2020 год взялся за святое». Реакция на уход Тимати из Black Star оказалась подозрительно спокойной

    Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) основал лейб Black Star с еще двумя учредителями в 2006 году. О своем уходе он сообщил в Instagram, отметив, что компания погрузилась в статистику, обороты и прочую бюрократию. Все это лишило Black Star «камерного шарма».

    Рэпер добавил, что он больше не имеет отношения к музыкальным делам компании, но оставляет за собой доли и права на проекты Black Star Burger, Black Star Karting и Black Star Car Wash. Сети парикмахерских и тату-салонов вместе с фитнес-клубами перейдут к нему.

    По словам артиста, лейбл был сделан с нуля, без инвестиций, но превратился в группу компаний. Партнеры Тимати, по его мнению, стремятся к таким масштабам, как Google и Amazon, а ему самому ближе концепция Илона Маска.

    Тимати не собирается заканчивать музыкальную карьеру, наоборот, планирует выпустить новый альбом, премьера которого состоится в конце сентября.

    Спокойный уход

    Под постом рэпера сразу появилось огромное количество комментариев, в том числе звезд шоу-бизнеса. Так, Филипп Киркоров посчитал, что именно так нужно расходиться — спокойно и цивилизованно.

    Исполнитель ST (Александр Степанов) сказал, что Black Star — пример того, как создать бизнес, сохранив дружбу. Под постом отписались также Джиган, Натан (действующий артист Black Star), Тина Канделаки.

    Фанаты сначала не поверили в серьезность намерений Тимати и посчитали, что теперь лейб остался без главной личности бренда. Обыграли юзеры это предположение, конечно, по-своему.

    «2020 год взялся за святое». Реакция на уход Тимати из Black Star оказалась подозрительно спокойной | Изображение 1

    Другие пользователи подумали, что всему виной 2020 год, который чуть ли не каждый день преподносит новые сюрпризы.

    Также вспомнилась майская история сооснователя Black Star Павла Курьянова (Пашу), который рассказал, что у лейбла сложилась «очень тяжелая ситуация почти по всем направлениям» из-за кризиса. Так, концертная деятельность и рекламные контракты приостановились, доходы стали ниже.

    У юзеров также появилась теория, что Тимати ушел из лейбла из-за конфликта с Пашу.

    Уход Тимати из Black Star прокомментировал Nation News музыкальный критик Евгений Бабичев. По его мнению, лейб ассоциировался с именем Тимура Юнусова — изначально все строилось именно вокруг его карьеры. «С уходом Тимати эта машина все равно будет двигаться в правильном направлении. Уход, пусть и основателя, никак не помешает работе», — сказал Бабичев, добавив, что в компании остались такие успешные звезды, как Миша Марвин, Клава Кока, Натан, Мот.

    Продюсер Иосиф Пригожин согласился, что именно Тимати был лицом лейбла. «Коллективы распадаются, музыканты, группы идут в свое плавание, а вот как будет Black Star без Тимати, я не знаю. Их фронтменом был Тимати», — поделился Пригожин с радио Sputnik.

    Гендиректор «Муз-ТВ» Арман Давлетяров сказал iReactor, что, скорее всего, у Black Star все будет хорошо после ухода главного лица. По его словам, для бизнеса такие перестановки — признак прогресса.

    Новости SMI.FM