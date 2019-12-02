Угрозы WADА, трасса М11, вакуумный унитаз в самолете и «Маша и Медведь». Неделя в фотогалерее

Уходящая неделя оказалась полна событиями разной направленности, как веселыми, так и трагическими. С 25 ноября по 1 декабря открыли трассу М11, похоронили ректора СпБГУ Ларису Вербицкую, «черную пятницу» для жителей Лондона омрачило нападение террориста, мультфильм «Маша и Медведь» стал одним из самых востребованных детских шоу.

О главных событиях в России и мире — в галерее «360».

Законопроект о домашнем насилии

Совет Федерации опубликовал текст законопроекта о домашнем насилии. Согласно тексту документа, авторы предложил ставить на учет тех, кто распускает руки в отношении родных людей.

Если факт насилия докажут, то нарушитель получит предписание, по которому ему запретят видеться и общаться с пострадавшей стороной всеми доступными способами, включая телефонные переговоры и переписку в Сети. Общественное обсуждение законопроекта продлится до 15 декабря.

Борьба с вакуумным унитазом в самолете

Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин застрял в туалете на борту самолета, летящего из Казани в Москву. Из-за полного тела его засосало в вакуумный унитаз, и он не мог встать.

Один из пассажиров снял спасение пианиста и выложил в Сеть. Лука Сафронов-Затравкин пообещал засудить автора видео. «360» между тем выяснил, как не попасть в такую ситуацию и что делать, если это все же произошло.

Трасса М11

Платную трассу М11 Москва — Санкт-Петербург наконец открыли. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Новая трасса получила название «Нева». Ее длина 669 километров. Стоимость проезда пока составляет около двух тысяч рублей.

По словам губернатора Подмосковья, трасса позволит увеличить пассажиропоток аэропорта Шереметьево, снизит смертность на Ленинградском шоссе, потому что большинство большегрузов уйдет сюда. И поможет разгрузить дороги Химок, Солнечногорска и Клина.

Угрозы WADA

Комитет по соответствию WADA пригрозил, что Россию могут на четыре года отстранить от всех международных соревнований. Ведомство нашло изменения в базе допинг-проб московской лаборатории. На защиту российских спортсменов встал МОК. В организации отметили, что атлеты смогут принять участие в соревнованиях, если докажут, что они не употребляли запрещенные препараты.

Окончательное решение по России примет совет WADA, который соберется 9 декабря.

Нападение на Лондонском мосту

«Черная пятница» стала таковой для жителей Лондона. Ранее судимый за терроризм молодой человек с поясом смертника и ножом напал на прохожих. Он успел зарезать двоих и ранить еще пять человек, пока его не скрутили простые ребята: повар рыбного ресторана, бывший осужденный за убийство и экскурсовод. В качестве оружия у мужчин были бивень нарвала, который украшал заведение и огнетушитель.

Они не сговариваясь набросились на террориста и удерживали его до прихода полиции. Их не смутило взрывное устройство, которое в итоге оказалось муляжом. После того, как на место прибыли полицейские террорист пытался убежать, но его застрелили. Героев, один из которых оказался приезжим поляком, теперь славят во всех британских СМИ.