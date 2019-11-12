Убийство, сожжение, травля. Главное о задержании двух россиян за угрозы судье в интернете

Алексея Вересова задержали на следующий день в рамках уголовного дела по статье о призывах к экстремизму. Эта статья предусматривает до пяти лет тюрьмы. Все из-за комментариев в соцсетях: Вересов в сентябре написал под постом в одной из групп, что федерального судью нужно сжечь, а потом на своей странице разместил информацию о его деятельности, сопроводив запись фразой: «Запомните эту мразь». На ролике ниже — Вересов.

По данным Telegram-канала «Опер Слил», Вересов — житель удмуртского села Якшур-Бодья. В его дом еще 11 ноября пришли оперативники с обыском. Утром 12 ноября его этапировали в Москву для следственных действий.

Согласно информации того же канала, Вересов негативно отозвался о судье по имени Алексей Криворучко, который вынес вердикт актеру Павлу Устинову, приговорив его к реальному сроку (3,5 года лишения свободы) по делу о нападении на росгвардейца. Позднее Мосгорсуд заменил указанное наказание на условный срок, а Криворучко начали травить в соцсетях.

Сергея Половца тоже задержали и завели уголовное дело об угрозе убийством представителю правосудия. Об этом мужчине информации меньше — неясно, что именно он написал в соцсетях. Однако по его статье наказание предусматривает штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

Источник фото: Следственный комитет России

Согласно 16-й статье Федерального закона «О статусе судей в РФ», их личность, жилые и служебные помещения, транспортные средства, документы, багаж и любое другое имущество, а также корреспонденция неприкосновенны. Об этом напомнила и официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. «Давление на судей непозволительно, и тем более недопустимы угрозы в связи с отправлением правосудия», — сказала она.

В ближайшее время мужчинам предъявят обвинения и будут ходатайствовать об их аресте.

Из-за истории Вересова и Половца Общественная палата России рассмотрит предложения ведомств по ужесточению наказания за угрозы в адрес судей. Зампредседателя комиссии ОП Михаил Аничнин отметил, что эти люди «решают судьбу» и их институт должен быть защищен. Заседание на тему ужесточения пройдет в 2020 году при участии «представителей заинтересованных ведомств».

Проблема безопасности судей, прокуроров и адвокатов в России стоит весьма остро. Только в 2019 году под государственную защиту взяли 16 представителей судейского корпуса.