Угрозы Подоляка как часть голливудского сценария. Россия не бросит Донбасс и украинцев

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил ответом Киева на поездки российских чиновников на освобожденные территории Украины. В РФ подобные выпады всерьез не воспримут. А заявления украинской стороны тем громче, чем хуже в стране складывается ситуация.

Подоляк назвал в Twitter регулярные посещения официальных лиц «оккупированных территорий» довольно рискованным занятием.

«Украинский ответ обязательно последует», — написал советник Зеленского, не уточнив, что именно он имел в виду.

Бесполезное запугивание

Политолог и журналист Руслан Осташко в беседе с «360» заметил, что угрозы Подоляка всерьез воспринимать попросту не станут.

«Подоляк и сам себя всерьез не воспринимает, что уж говорить о наших ребятах», — заметил он.

Большие государственные деятели — например, Сергей Кириенко, регулярно бывают не только в Донецкой и Луганской народных республиках, но в Херсонской и Запорожской областях. Украинские политики, добавил Осташко, в ответ способны только изливать желчь.

Что они сделают? Санкции уже наложены. Грозятся убить и устроить обстрелы, как вчера это было сделано сразу после приезда Кириенко? <…> Это не останавливает наших ребят никогда. Мы ездим не для того, чтобы пиариться, в отличие от Подоляка. Мы туда приезжаем, чтобы показать местным: мы пришли, пришли надолго, и это наша земля Руслан Осташко политолог, журналист.

Попытки советника офиса Зеленского запугать представителей российских властей политолог назвал бесполезными.

«Нужно понимать, что Украина ведет себя как плохой ребенок во дворе, который всегда задирает старших, а потом говорит: сейчас мой брат придет — вы знаете, кто? <…> И все санкции против наших чиновников, которые являются патриотами, уже введены», — подчеркнул Осташко.

Вопросы, по его словам, начали появляться именно у украинцев. В том числе насчет заявлений о том, что «Россия — орки, террористы и обстреливает Донбасс».

«Как Россия может обстреливать Донбасс, если туда приезжают государственные деятели нашей страны? Если „Единая Россия“ открывает центры гуманитарной помощи?» — подчеркнул журналист, заметив, что ни о какой политической составляющей происходящего говориться не приходятся.

В воскресенье, напомнил Осташко, в ЛНР погибли два волонтера из «Молодой гвардии Единой России». И тем не менее россияне ездят и будут ездить как в Донбасс, так и на освобожденные территории Украины.

«Ребята не боятся, нас не запугать. Подоляк может говорить, что угодно. А вот их политики так не делают. Где жена Зеленского? В США. А живет она в Лондоне. Где дети всех чиновников? Уже давно выехали», — сказал политолог.

Альтернативная реальность Украины

На позицию Подоляка и ему подобных, обратил внимание Осташко, Россия уже ответила специальной операцией. Как и «всему параллельному миру, который создали вокруг Украины».

«Такое ощущение, что они живут в какой-то альтернативной реальности и у них свои новости. У них еще полностью Луганская область не освобождена. У них наступление идет в обратном направлении уже с февраля. Мы все проигрываем, у нас ракеты уже закончились 356 раз. У нас уже не хватает бойцов», — привел журналист пример того, что именно говорят об РФ на Украине.

При этом не все добровольцы из России, заметил Осташко, при желании могут участвовать в СВО на законных основаниях. Сейчас для этого принимают необходимые изменения в законодательстве и вводят определенные статусы — особенно для гражданских лиц, которые находятся в зоне боевых действий.

Что мы должны сделать еще? Мы перекраиваем мир, показываем, как нужно быть самостоятельными, независимыми, отстаивать свои интересы, бороться за свою культуру, язык, а самое главное — за своих людей Руслан Осташко.

На Украине жителей Донбасса и русскоязычных за украинцев никогда не считали, сказал журналист. И даже само слово «Украина» попытались забрать себе.

«Хотя это наше понятие. Украина — это мы с вами. Мы любим украинский язык, поем украинские песни, наслаждаемся украинской культурой, равно как и культурой многих других народов, которые составляют нашу великую страну. Они уперлись в свою самобытность, которую придумал и навязал им Запад», — заявил Осташко.

Постепенное прозрение

Жители Украины, по его словам, начинают постепенно прозревать и трезветь от украинской пропаганды, «которая идет из всех утюгов».

«Они слушают радио, смотрят телевизор — там одна картина. Разговаривают со знакомыми и друзьями, смотрят на то, что происходят за окном — видят совершенно другую картину», — пояснил политолог.

Одновременно с этим Подоляк, Арестович и остальные приближенные Зеленского пытаются создать иллюзорную картинку. На фоне чего бывшие актеры «Квартала 95» открыто заявляют, что не собираются идти в окопы — не умеют воевать.

«Они сейчас пытаются мобилизовать украинцев, которые живут за границей. Тех мужчин, которые женились на украинках и получили украинское гражданство. <…> Чем сложнее ситуация, тем громче заявления они делают. Проигнорировать не могут и говорят дежурные фразы, которые нужно говорит в соответствии с голливудским сценарием», — заключил Руслан Осташко.