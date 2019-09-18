Угроза жизни за ваши деньги. Airbus пошел на поводу авиакомпаний и доигрался

Авиакомпании British Airways и Lufthansa оставляют места на последних рядах самолетов Airbus A320neo свободными, чтобы сбалансировать лайнеры и избежать перегрузки. «360» рассказывает, как авиастроительная компания пытается заработать, рискуя безопасностью пассажиров.

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Проблемы с безопасностью на самолетах Airbus A320neo выявил июльский отчет Агентства по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA). Производители увеличили количество мест на борту, переместив туалеты ближе к хвосту самолета и добавив дополнительные сидения.

Такая концепция называется Sрасе Flех. Теперь лайнеры могут испытывать трудности при взлете и посадке из-за неравномерного распределения веса.

Хотя в отчете сказано, что пока таких прецедентов не случалось, британская авиакомпания British Airways и немецкий перевозчик Lufthansa заблокировали продажу билетов на задние места A320neo. Во время полетов пассажиров не будут пускать на сидения в хвосте лайнеров, там не смогут находиться даже бортпроводники.

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Узкофюзеляжные реактивные лайнеры Airbus A320neo выпускаются с 2014 года. В них установлены новые улучшенные двигатели, которые сокращают расход топлива и объем выбросов в атмосферу. Сейчас самолеты эксплуатируют около 50 авиакомпаний, в том числе и российские.

Бывший замминистра гражданской авиации (1983−1991 годы), заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов рассказал «360», что пересадка пассажиров нередко используется для соблюдения правил безопасности во время полетов.

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По словам Смирнова, каждое воздушное судно имеет показатели, которые нельзя нарушать, например ограничения по минимальной и максимальной скорости, а также центровку.

«Перед каждым вылетом рассчитывается центровка самолета. Она рассчитывается из наличия керосина — сколько тонн керосина [на борту], и в какой части самолета он находится, потому что это тяжелая штука. Это наличие груза — в каком багажнике, спереди или сзади, он находится. Это наличие багажа, его вес, и, наконец, количество пассажиров, каждый из которых в среднем весит 85-90 килограммов», — рассказал Смирнов.

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По его словам, если центровка превышает указанные ограничения, ее необходимо регулировать перемещением груза, багажа и пересадкой пассажиров.

«Это рутинное дело — расчет центровки на каждом самолете и строгое выдерживание этих центровок. Те наземные службы, которые подводили экипажи, загружая большее количество, чем указано в документах, подводили очень здорово, вплоть до катастроф», — добавил эксперт.

Смирнов предположил, что конструкторы Airbus A320neo разместили дополнительные кресла в салоне по заказу эксплуатантов, то есть авиакомпаний. Каждое новое кресло приносит перевозчикам дополнительный доход, и когда центровка нарушается, эти места исключаются из нагрузки.