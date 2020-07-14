Угроза зачеркнутого рубля. Что будет, если произойдет деноминация

Пока в российской экономике нет планов по деноминации рубля. Это обусловлено тем, что просто нет причин запускать этот процесс. Тем более что у процесса много недостатков, например рост цен, сопровождающий каждую деноминацию.

Слухи о том, что в России будет денежная реформа, усилились после заявления руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Александра Разуваева. Он уверен, что деноминация необходима, потому что в стране увеличилось количество наличных денег. Ранее экономисты развеяли миф о вычеркивании нулей.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина исключила, что в стране будет деноминация рубля, потому что причин для этого нет.

Деноминация = рост цен

Экономический эксперт, директор офиса продаж БКС Брокер Вячеслав Абрамов по просьбе «360» оценил риски потенциальной деноминации рубля. По его словам, этот процесс ни к чему плохому не приводил. В пример он привел деноминацию 1998 года, когда цель обрезания нулей была в том, чтобы сделать удобнее расчеты.

Сейчас предпосылок для этого нет, потому что курс более-менее стабильный, относительно. Если деноминировать национальную валюту, то это может привести к росту цен и тарифов Вячеслав Абрамов.

То есть цены могут округлять. Например, если услуги ЖКХ стоили 3,52 рубля за киловатт/час, то их теоретически должны перевести в 3,52 копейки, если деноминируют 100 к одному. Однако в реальности цена, скорее всего, поднимется до четырех копеек. В этом и кроется главный риск.

Плюсы сокращения нулей тоже есть. Это поможет вывести теневой сектор, так как при деноминации идет обмен старых денег на новые. Службы, которые будут производить обмен, явно будут заинтересованы в том, откуда у человека крупные суммы. У этого плюса есть негативная черта — увеличение количества преступлений в сфере налоговых платежей.

В связи с потенциальной деноминацией у людей может сложиться психологическое ощущение, что рубль окреп. Но если смотреть глобально, то ничего не поменяется, так как зарплата уменьшится на несколько нулей. Например, если сейчас у человека зарплата 35 тысяч рублей, то станет 350 рублей.

При деноминации появится смысл в копейках, которыми в современной России почти никто не пользуются, хотя в ценах в супермаркетах они присутствуют, а продавцы даже иногда дают ими сдачу. По мнению Абрамова, возвращаться к монетам нет никакого смысла, тем более когда все больше людей переходят на безналичные платежи.

Дорогостоящий процесс

По мнению независимого экономического эксперта Антона Шабанова, от сокращения количества нулей ничего не меняется и никаких рисков от этого нет. Специалист в разговоре с «360» отметил, что от последствий этого процесса только проблемы.

Деноминацию используют после гиперинфляции. Когда батон хлеба стоит миллионы рублей, чтобы на триллионы и триллиарды не переходить, просто деноминировали рубль, изменили стоимость его номинала. Сейчас у нас нет гиперинфляции, и поэтому любые разговоры о деноминации сейчас — популизм Антон Шабанов.

По мнению Шабанова, деноминация — это огромные траты. В том числе для компаний, которым потребуется изготавливать новые деньги. Для государства это тоже не бесплатный процесс, так как нужно перепечатать бумажные рубли и монеты, покрасить их, заплатить за работу Госзнаку, защитить каждую купюру и так далее.

Говоря о копейках, Шабанов напомнил, что они постепенно изымаются из оборота, а новые не печатаются.

Цены со знаком плюс

Главный редактор Finversia.ru, эксперт комитета Госдумы по финансовым рынкам Ян Арт в разговоре с «360» отметил, что при деноминации цены всегда растут.

При любой деноминации происходит неприятный момент — уклонение цен в худшую сторону. То есть деноминация — это не критично, но подталкивает рост цен. Это исторически сложилось, потому что округляются деноминированные, мелкие цены Ян Арт.

Арт также напомнил о психологическом эффекте для россиян, у которых может сложиться ощущение, что семь рублей за доллар — это хорошо. Вот только при этом и зарплата будет в 10 раз меньше.

В случае, если деноминация все-таки произойдет, копейки могут снова полноценно войти в обиход. Тем более что в большинстве развитых стран есть разменные монеты. Однако при нынешнем соотношении курса они не нужны.

«Округление — когда пучок укропа стоил три рубля, а стал стоить не 30 копеек, а рубль. Этот эффект округления мелких цен до ближайшей цифры круглой во всех странах при деноминации наблюдается всегда. Это стандартная проблема деноминации для любой страны», — заключил Арт.