Начальник полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов покончил с собой в Казахстане. После беспорядков в регионе на него завели уголовное дело, предположительно, из-за того, что часть силовиков перешла на сторону протестующих. За это главе департамента МВД мог грозить трибунал.

О смерти начальника департамента полиции Жамбылской области генерала Жаната Сулейменова 10 января сообщил Telegram-канал ORDA. В пресс-службе административного центра региона подтвердили изданию «Интерфакс», что чиновник покончил с собой.

Официальных заявлений о причинах суицида Сулейменова нет. Казахстанский журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале заявил, что после беспорядков в регионе в отношении главы полиции было заведено уголовное дело.

«Ему грозил трибунал», — написал Козачков. Предположительно, по данным «Подъема», причиной стал переход полицейских на сторону протестующих.

Официального подтверждения от МВД пока не поступило, также не сообщалось и о самом уголовном деле против Сулейменова.

Жанат Сулейменов занимал пост главы МВД Казахстана с 2017 по 2019 год. До этого он руководил полицейскими департаментами в различных областях и возглавлял Комитет криминальной полиции, сообщили «Известия».

Массовые беспорядки

Протесты в Казахстане начались после того, как цены на сжиженный газ выросли более чем вдвое. Недовольные вышли на улицы, стихийные митинги вскоре переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками, распространившиеся практически на всю страну.

В административном центре Жамбылской области Таразе 8 января ввели высший уровень террористической угрозы — «красный». Жанат Сулейменов был назначен на пост главы департамента полиции всего за три дня до этого.

В ходе беспорядков протестующие напали на здание правящей партии «Нур Отан», отделение банка, подожгли департамент полиции и несколько служебных автомобилей, похитили табельное оружие. Также были попытки захватить СИЗО.

За время беспорядков правоохранители и военные Казахстана задержали в стране 7939 человек, сообщил ситуационный центр.

Что касается Жамбылской области, то там погибли 15 человек, включая двух полицейских. Задержали 269 человек.

Утром 10 января в Комитете национальной безопасности Казахстана заявили, что все захваченные в Таразе, а также в некоторых других городах административные объекты освобождены. В местах, где могут прятаться погромщики и участники массовых беспорядков, проводят зачистки. В области сохраняется комендантский час.