Угроза нацизма нависла над всей Европой

Россия запретила въезд в страну министрам Великобритании, в числе которых премьер страны Борис Джонсон и глава МИД Лиз Трасс. Это политический шаг, уверен политолог Евгений Михайлов. По его словам, несмотря на это, на Западе продолжат нагнетать обстановку. Ситуация изменится только тогда, когда кардинально поменяется ситуация на Украине. Далее — прямая речь собеседника «360».

Запрет на въезд министров Великобритании

Сейчас фактически такое состояние «холодной войны» с бывшими западными партнерами и все вот эти методы, контрсанкции уже не имеют никакого значения. Они к нам особо и не приезжали. Они ездят по недружественным странам, ведут свою пропаганду. То, что им запретили въезд и приняли определенные санкционные меры — это чисто политический шаг показать волю страны, показать волю России, что вы нам недружественные, и вы к нам не приедете. Не более того. Для них это ни холодно, ни жарко. Они продолжат нагнетать обстановку.

Ситуация изменится только тогда, когда кардинально поменяется ситуация на Украине. Кардинально будут решены многие вопросы. Когда многие западные партнеры того же Джонсона и Байдена из стран Европы начнут оказывать на них определенное давление при непосредственном участии собственного населения. Вот тогда может что-то изменится.

Сейчас это уже действительно обрублены все связи. Сейчас идет доработка закрытия всех каналов общения не более того, которое нужно будет выстраивать, но уже в новом миропорядке.

Западные специалисты для украинских военных

Мы же слышали выступление Борреля, который сказал, что все может закончиться только в результате чьей-либо победы. Я не сомневаюсь в победе России в данной ситуации. Вот в данном случае, когда мы регулярно слышим, что некие западные специалисты готовят украинских военных. Я бы лучше услышал мнение, когда будут наноситься удары по центрам принятия решений. Ведь мы наверняка знаем все центры подготовки. Их нужно просто ликвидировать.

Нужно отбить желание у иностранных специалистов приезжать на Украину, готовить убийц мирного населения. Я не знаю, каким образом это будет делаться, но это необходимо проводить и регулярно показывать: уничтожены те то, в данный момент уничтожена база подготовки таких-то. Вот тогда будет результат.

А сейчас мы не только про британским специалистов слышим. Про французских, про американских, про то, что кого-то уже задержали на территории Мариуполя из иностранных наемников, которые занимались подготовкой боевиков «Азова»*.

Я думаю, что из всех этих граждан нужно сделать такой новый пул для нового мирового подобия Гаагского суда за терроризм, за геноцид населения и так далее. Нужно заниматься. Ведь Россия говорила, что в ответ на провокации против нашей страны будут наноситься удары по центрам принятия решения. Их уже нужно наносить. В том числе, центры принятия решений — это места, где находятся вот эти специалисты так называемые, готовящие боевиков.

Завод в Мариуполе

Я думаю, что наши войска и наши специалисты прекрасно осведомлены и были прекрасно осведомлены о том, что там находятся иностранные специалисты и примут все меры для того, чтобы закончить операцию в ближайшем будущем. В том числе им поставлены задачи взятия в плены или ликвидация иностранных специалистов.

Но, на мой взгляд, более выгоднее взять в плен именно иностранных спецов, чтобы потом показать всему миру, кого мы будем судить за угрозу мировой безопасности в лице этих специалистов. Они ведь готовили тех граждан, которые собирали проводить террористические атаки на территории России, да и не только России. Ведь очевидно, что угроза нацизма нависла над всей Европой.

Все те граждане, кто-то успел сбежать, подготовленные, я скажу, иностранными специалистами, я уверен, что кто-то уже успел сбежать, в те же страны западной Европы. Что они там сделают в случае приказа, или после того, когда им будет нечего кушать, образно говоря? Проводить теракты, тоже самое.

То есть европейцы сами против себя приготовили бомбу. А русские сейчас, русские, чеченцы, все кто принимает участие в денацификации на территории Украины, в частности, в Мариуполе, [перед ними]стоит задача: либо ликвидировать, либо постараться взять в плен. Так что другого не дано.

Победа будет за нами, я в этом уверен. То, что конечно существуют там бункеры, которые невозможно пробить ядерным ударом, но существуют же еще другие методы «выкуривания» подобных спецов, ну и опять же продуктов там не на долго хватит, сами повылазят, я думаю, что результат будет в ближайший месяц.

Данные Украины о погибших

Они играют на том, что, обычно, та сторона, которая проводит операцию, теряет якобы больше. Но на самом деле при уровне нашего вооружения и подготовки к операции, вот есть объявленные цифры Министерства обороны, я им более склонен верить, чем тому, что заявляет украинская сторона.

А вот украинская сторона, на мой взгляд, потеряла уже десятки тысяч, но никто об этом не скажет, чтобы окончательно не упал моральный дух как оставшихся военных, так и всего населения.

*«Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование