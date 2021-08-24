Угон украинского самолета оказался обманом. Его выкупили богатые афганские беженцы

Украинский самолет, который якобы был похищен в Афганистане, успешно приземлился в Киеве. Перед этим он совершил дозаправку в Иране. По сообщениям «Страна.ua», на самом деле его выкупили богатые шииты-хазарейцы, чтобы сбежать из страны. При этом основная задача украинских бортов, отправленных в Кабул — это эвакуация собственных граждан.

Все началось с того, что заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил о похищении украинского самолета в Кабуле.

«В минувшее воскресенье наш самолет захватили другие люди. Во вторник у нас фактически украли самолет, он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта», — процитировал его ТАСС со ссылкой на «Общественное радио».

Он рассказал о том, что похитители были вооружены, но о дальнейшей судьбе самолета умолчал. Как и о том, каким же способом в Киев доставили эвакуированных украинцев в воскресенье. Енин сделал акцент на том, что дипломатическая служба и МИД страны работали в режиме краш-теста, чтобы помочь своим гражданам.

Похищения не было

Однако позже слова дипломата опровергли. Сначала это сделал спикер МИД Украины Олег Николенко в разговоре с «Интерфакс-Украина». Он заявил, что никаких захваченных самолетов нет, и все борта безопасно вернулись в Украину. По словам Николенко, Енин просто неверно выразился, пытаясь объяснить, с какими трудностями столкнулись дипломаты, пока эвакуировали граждан.

«Ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну. Нужно было обеспечить, чтобы необходимые люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях, и дальше безопасно вернулись домой», — пояснил спикер.

Он добавил, что тремя рейсами удалось эвакуировать 256 человек. Среди них были военные, иностранные журналисты и общественные деятели. Еще около ста украинцев ждут эвакуации в Афганистане. МИД поддерживает с ними связь и работает над безопасными способами их вывоза. Ранее стало известно, что талибы* запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа.

Самолет выкупили

Опровержение словам Енина также дал и представитель управления гражданской авиации Ирана Мохаммад Хасан Зибахш. Он заявил РИА «Новости», что самолет бы не украинским. Он был из Каме из Афганистана и в понедельник вечером приземлился в Киеве, сделав дозаправку в аэропорту иранского города Мешхед.

Здесь начинается самое интересное, потому что издание «Страна.ua» пишет о том, что украинский военный самолет выкупили богатые шииты-хазарейцы. Борт был забит бизнесменами с семьями, а дозаправка в Иране нужна была для того, чтобы они смогли сойти с рейса.

Источники издания рассказали, что бизнесмены оплатили свой полет в Иран «валютой, золотом и драгоценными камнями». По их словам, Украина сейчас на своих рейсах вывозит не просто афганских беженцев, а состоятельных людей, которые платят огромные деньги за то, чтобы попасть на самолет. При этом все эти деньги проходят мимо официальной кассы.

* «Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация