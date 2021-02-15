Понятие «уголовный проступок» предложили внести в УК. Оно поможет россиянам избежать тюрьмы

Верховный суд России предложил ввести понятие «уголовный проступок». Если закон примут, то совершившие преступление небольшой тяжести смогут избежать судимости. Адвокаты считают, что такое нововведение поможет не ломать судьбы, при этом наказание останется неизбежным.

Законопроект о внесении понятия «уголовный проступок» внес на рассмотрение Госдумы Верховный суд. Этим термином предложили дополнить Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Согласно документу, по статистике судимостей за 2019 год под уголовный проступок могут попасть 68 044 лица. В их числе порядка 50 тысяч человек, совершивших экономические преступления. Авторы инициативы подчеркнули, что новое понятие станет мерой по гуманизации уголовного законодательства.

«Законопроектом предлагается отнести к категории уголовного проступка 112 составов преступлений, включая 53 состава преступлений в сфере экономики», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Что будет считаться «проступком»?

Уголовным проступком хотят называть «совершенное лицом впервые преступление небольшой тяжести, за которое настоящим кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы». При этом на некоторые преступления понятие распространяться не будет.

Почетный адвокат Российской Федерации Евгений Харламов пояснил «360», что речь идет о преступлениях, за которые грозит до двух или пяти лет лишения свободы. При этом больше всего понятие будет распространяться именно на экономическую сферу.

«Кто-то налоги не заплатил или самоуправство, легкие побои. Может, это цинично звучит, но это не такие сложные дела. <…> Подрались и кто-то нос другому сломал, вот такой пример. Вроде бы, статья 112, средней тяжести может быть, но зачем человеку судьбу ломать. Если он признает вину, потерпевший его прощает, почем у бы не квалифицировать его действия как уголовный проступок», — отметил эксперт.

Он добавил, что законопроект не будет распространяться на все преступления подряд, а только на определенные. В документе сказано, что за уголовный проступок будут наказывать не только штрафом. Нарушителя закона могут привлечь к общественным работам на срок от 30 до 240 часов. Но трудиться придется не больше четырех часов в день и только в свободное от основной работы время. Кроме того, наказанием могут стать ограниченно оплачиваемые работы. Их будут назначать на период от месяца до года с удержанием от 5% до 15% зарплаты.

Потерпевшая сторона сможет предъявить гражданский иск о компенсации имущественного и морального вреда. Если осужденный начнет уклоняться от наказания, то уголовный проступок смогут переквалифицировать в преступление.

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«Неизбежность наказания»

По словам Харламова, инициатива о введении понятия «уголовный проступок» обсуждается уже не первый раз. Такой законопроект действительно необходим, считает адвокат.

Я только за введение «уголовного проступка». Вопрос здесь не в жесткости наказания, а в его неизбежности. Самое главное, что человеку на первый раз пальцем покажут в виде вот этого уголовного проступка. Если он не поймет, то тогда будет уже привлекаться к уголовной ответственности и, при наличии основания, будет осужден Евгений Харламов почетный адвокат Российской Федерации

Адвокат отметил, что сейчас используется понятие «судебный штраф». Если человек попадается на преступлении небольшой и средней тяжести, то его могут освободить от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

«Это значит, что человек будет считаться административно привлеченным, то есть на нем не будет судимости. Ни для кого не секрет, что судимость всю жизнь висит. Хоть она будет и погашенная, но она будет висеть в базе всю жизнь. Она влияет на трудоустройство ваших прямых родственников, то есть пойти работать в полицию, ФСБ или силовые структуры будет проблематично», — сказал Харламов.

Он подчеркнул, что незачем портить жизнь человеку, если он просто ошибся. Кроме того, судьи хоть и действуют в рамках закона, но решения принимают еще и на основе внутренних убеждений. Понятие «уголовный проступок» поможет избежать жестокости наказания, которая еще никого не исправляла. Человек же будет понимать, что за свои действия он будет в любом случае наказан. Адвокат заключил, что необходимо смягчать агрессивную политику, чтобы было больше объективности.