Уголовное последствие власти. Истории пяти задержанных губернаторов

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева обвиняют в получении взятки. В доме чиновника нашли около полумиллиарда рублей — это в сто раз больше, чем его задекларированные доходы. За последние годы подобных уголовных дел было немало, главы регионов периодически оказывались фигурантами коррупционных скандалов.

Дело Белозерцева

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали 21 марта. Это произошло спустя полгода после избрания на второй срок. Чиновника обвинили в получении взятки от главы фармацевтической компании «Биотэк», бывшего сенатора от Пензенской области Бориса Шпигеля. Губернатора также подозревают в растрате и собираются проверить на причастность к другим преступлениям. Басманный суд Москвы арестовал Белозерцева на два месяца — до 20 мая.

В доме губернатора обнаружили золотой сервис, коллекцию часов, в том числе Breguet, и 500 миллионов наличными. За эти подарки Белозерцев якобы помогал фармацевтической компании побеждать в тендерах на оказание услуг в рамках госзакупок. В частности, в 2020 году «Биотэк» оказалась лидером по поставками медикаментов для борьбы с коронавирусом.

Белозерцев победил на выборах, набрав 78,72%. Сейчас следствие предъявило обвинение в фальсификации итогов выборов бывшему председателю УИК Пензенской области.

Подчиненные Белозерцева нередко оказывались в центре скандалов. Например, в 2017 году почти 30 депутатов сложили полномочия, отказавшись декларировать свои доходы. В 2019-м главу пензенского Минздрава осудили по делу об изнасиловании, а начальник управления общественной безопасности был пойман за рулем в нетрезвом виде. В том же году произошла скандальная драка в Чемодановке, в ходе которой погиб мужчина. Конфликт начался между местными жителями и цыганской диаспорой, которых обвиняли в домогательствах.

Пензенский губернатор — далеко не первый региональный лидер, который подпал под следствие. Чаще всего чиновников судят за коррупцию, но бывали случаи и более серьезных обвинений.

Дело Фургала

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 10 июля по делу об организации заказных убийств в 2004–2005 годах. Его обвиняют в организации покушений на нескольких бизнесменов и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Сергей Фургал свою вину не признает, но следствие уверено, что обладает «неопровержимыми доказательствами» причастности бывшего главы региона к убийствам.

Сейчас следствие по делу Фургала, по словам его адвоката, завершено, чиновник так и не признал свою вину.

Дела Меня и Конькова

В течение двух лет в Ивановской области были арестованы два главы региона. Первым в мае 2019-го задержали бывшего губернатора Павла Конькова, занимавшего пост с 2013 по 2017 год. Его обвинили в растрате порядка 700 миллионов рублей, однако в марте 2020-го чиновника отпустили под домашний арест.

Через полгода стало известно об уголовном деле против бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня, занимавшего этот пост с 2005 по 2013 год. Следствие предполагает, что в 2011 году чиновник похитил порядка 700 миллионов рублей из регионального бюджета.

Оба дела бывших губернаторов Ивановской области связаны с деятельностью компаний «Продо» и «Ивановский бройлер», выступавших выгодоприобретателями в потенциально мошеннических сделках. Мень остается под домашним арестом с ограничением ряда действий — например, он не может покидать жилище и общаться с другими фигурантами дела.

Дело Маркелова

Весной 2017 года СК завел уголовное дело против бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова, возглавлявшего регион с 2001 по 2017 год. Его обвинили в получении более 200 миллионов рублей в качестве взяток, за эти деньги он должен был оказывать содействие в выплате средств господдержки определенным организациям.

Источник фото: РИА «Новости». Бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов

Также чиновника обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями и в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. В феврале 2021 года Маркелова приговорили к 13 годам колонии строгого режима, многомиллионному штрафу с запретом на три года занимать должности в органах государственной власти.