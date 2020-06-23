Уголовка за торговлю людьми. Что известно о пяти младенцах, найденных в московской квартире

23 июня в квартире на северо-востоке Москвы обнаружили пятерых младенцев и еще двух женщин. МВД не исключает, что дети родились от суррогатных матерей. СМИ написали, что из-за закрытых границ с Китаем младенцев не могут забрать новых родители. Главное об этой истории — в материале «360».

Младенцев без документов в квартире в Останкине нашли случайно: врачи приехали проверить новорожденного, но детей оказалось пятеро — от шести дней дней до полугода.

Женщин, которые находились с детьми в квартире, уже забрала полиция, а малюток отправили Детскую городскую клиническую больницу № 9 имени Сперанского.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала, что с детьми сейчас все в порядке, они здоровы и не нуждаются в медицинской помощи. Она добавила, что одна из задержанных женщин может быть матерью младенца.

Откуда дети взялись в квартире и что там происходит, пока не ясно. По предварительной версии будущие родители из-за закрытых границ якобы не смогли прилететь за малышами из Китая. В СК уже возбудили уголовное дело по статье о торговле людьми.

«Целая китайская армия»

Собственник сдал квартиру паре студентов три года назад и даже не мог заподозрить, что там организовали подобный «роддом». Соседи рассказали, что ни беременных, ни маленьких детей в этой квартире никогда не видели, да и детского плача слышно не было.

«Мы были в шоке, когда они заселялись. Думали, целая китайская армия — десяток чайников, котомок. Затаскивали матрасы, но без кроватей. Вместо этого деревянные палки — они сооружают настилы. Сколько пар обуви стояло в тамбуре — не пересчитать», — рассказали соседи.

Вскоре появилось видео из трешки, где нашли детей. Через приоткрытую дверь видно две бутылки вина на столе, а в тамбуре около 20 бутылок питьевой воды.

Приехавший на место адвокат отказался комментировать ситуацию, но сказал, что представляет интересы юридической фирмы, которая занимается сопровождением суррогатного материнства. Он добавил, что в компании не знают, как дети могли оказаться в квартире. Пока идут следственные действия, юристов не пускают в квартиру, рассказали они «360».

Институт суррогатных мам

Юрист и член профессиональной ассоциации «Юристы за трудовые права» Ксения Печеник рассказала «360», что российское законодательство не запрещает суррогатное материнство.

Юрист отметила, что права суррогатных матерей в России защищены достаточно хорошо, такая услуга предоставляется только после заключения контракта будущими родителями и суррогатной мамой через специальную медицинскую организацию.

По закону суррогатной матерью женщина может стать только при условии, что у нее уже есть один здоровый ребенок. Кроме того, если будущая суррогатная мама замужем, то ее супруг должен дать нотариально заверенное согласие на такую работу. Возраст суррогатной матери должен быть от 20 до 34 лет, у нее не должно быть вредных привычек, заболеваний, а с последних родов должно пройти не меньше года.

При этом, если суррогатная мама передумает отдавать ребенка, то по закону отнять его будет нельзя, так как при рождении он записывается именно на роженицу, а не на тех, для кого она его вынашивала.

«Права на ребенка переходят к другим родителям только в тот момент, когда она передает ребенка. То есть только с ее согласия ребенка можно переоформить на биологических родителей», — объяснила Печеник.

Стоимость таких услуг, по словам Печеник, может составлять около полутора миллионов рублей, при этом будущие родители также должны обеспечить полное содержание суррогатной матери — от питания и медицинских осмотров до юридического сопровождения.

«Заказчиками» ребенка у суррогатной матери тоже могут стать не все — для этого нужны медицинские показатели, например, несколько выкидышей в анамнезе, неудачный опыт ЭКО или заболевания матки. При этом весь генетический материал (яйцеклетка и сперматозоид) должны браться у будущих родителей.