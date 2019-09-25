Уголовка за ДТП на переездах. Новую идею РЖД назвали опасным прецедентом

В РЖД предложили считать уголовным преступлением проезд авто через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора. Депутат Вячеслав Лысаков назвал инициативу избыточной и рекомендовал модернизировать переезды. Опрошенные «360» эксперты его мнение поддержали.

Замглавы ОАО «РЖД» Шевкет Шайдуллин предложил ввести уголовное наказание для водителей, проезжающих железнодорожные переезды на запрещающий сигнал семафора. Как сообщил «Коммерсант», ответственность должна наступать при условии столкновения авто с поездом.

Действие сервиса по оформлению европротокола охватит 75% ДТП Подробнее

Для повышения безопасности пассажиров Шайдуллин предложил расширить действие статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В РЖД отметили, что за первое полугодие 2019 года на переездах по вине водителей произошло 125 аварий с 62 пострадавшими и 15 погибшими.

По статье 264 УК водителей наказывают за смертельные ДТП или причинение тяжкого вреда здоровью пострадавших, в том числе при опьянении автолюбителя. Виновники получают от двух до 15 лет лишения свободы. За неправильный переезд нарушителей ждет штраф по статье 12.1 КоАП РФ — пять тысяч рублей.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков назвал инициативу избыточной. Санкции за тяжелые ДТП, вне зависимости от места совершения, уже регулируются статьей 264 УК. Авария на переезде не может быть отягчающим обстоятельством, иначе можно дойти до выделения ДТП «на федеральных трассах или на выезде из двора».

«Надо оснащать переезды защитными приспособлениями, не дающими проехать, или строить их так, чтобы железнодорожное полотно не пересекалось с дорогой. Вот решение проблемы, а не вычленение отдельного состава преступления», — пояснил парламентарий.

Бессмысленная беспощадность

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин заявил «360», что ужесточить можно что угодно, но лучше руководствоваться здравым смыслом. Гораздо эффективнее модернизировать переезды, применив блокирующие проезд автомобилей технологии.

Сервис по оформлению ДТП за 15 минут онлайн запустят в России в ноябре Подробнее

«И тогда никакой автомобиль на переезд не въедет и угрозы не создаст. Что касается уголовного наказания, то не всегда есть злой умысел на нарушение ПДД. На самом деле, проще реализовать технические меры, которые позволят не допускать подобных инцидентов», — уверен парламентарий.

Не факт, что введение уголовной ответственности скажется на дисциплине водителей на переездах и решит проблему с аварийностью. Но если инициативу примут, Ионин не исключил, что прецедент повлечет ужесточение наказаний за другие нарушения ПДД. Которые сейчас и так достаточно репрессивные для автовладельцев.

«Я понимаю уголовную ответственность водителю, если он причинил вред здоровью или, не дай бог, кого-то убил. Это логично, понятно. Но подменять ПДД и вносить их часть в УК — опасный прецедент. Мне как законодателю и представителю профильного комитета не хотелось бы двигаться этим путем», — заключил Ионин.

«ГУЛАГ для водителей»

МВД поддержало идею снизить порог превышения скорости без штрафов Подробнее

Координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов также негативно отнесся к предложению РЖД. Проблема не в том, что «люди-идиоты сами едут под поезд». Аварийность на переездах многофакторная: поведение водителей, отказы техники и неправильно оборудованные переезды, которые невозможно проехать без нарушений. Например, если в зоне действия датчика на ночь паркуется поезд и на семафоре постоянно горит красный сигнал.

«Есть переезды, где барьеры находятся в непосредственной близости от путей. И если машина застряла на путях, то автоматически поднимающиеся барьеры просто блокируют грузовые машины. Или на разбитых переездах застревают колеса. Водитель хочет, но не может уехать», — добавил Шкуматов.

Аварийность, по его словам, зависит еще и от регулирования. Некоторые переезды закрываются за пять минут до прохождения поездов. Местные водители, зная об этой особенности, стараются проскочить, но не всегда успевают. Поэтому к решению проблемы нужно подходить комплексно, не устраивая «ГУЛАГ для водителей».