Уголовка вместо благодарности. На сироту из Краснодара завели дело за распил деревьев у школы

В Краснодарском крае сирота убрал со школьной территории два упавших дерева, по словам местных жителей, их свалило сильным ветром. На молодого человека завели уголовное дело, максимальное наказание по которому — штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

В марте 2019 года сирота Василий Попков увидел, что на территории единственной в поселке школы упало два дерева. Его бывший опекун Ольга Лабузова рассказала о том, что молодой человек сам решил помочь и убрать их— они лежали на тропинке, через которую дети ходят в школу. Попков распилил деревья и сложил дрова у своего забора, потому что знал, что учебное заведение отапливается углями и дерево для растопки ему не нужно.

Через несколько дней участковый потребовал представить бензопилу, которой было «совершено преступление». За это время остатки стволов деревьев тоже спилили, остались одни пеньки.

«Он не пилил дерево под корень, а просто распилил упавшее. Но когда его привезли на место полицейские, там был уже спиленный пенек и его просили встать возле него с бензопилой в руках, чтобы сфотографировать», — добавила Лабузова.

Дело было направлено в суд — вторая часть 260 статьи УК РФ «Незаконная рубка в крупном размере». Попкова обвиняют в вырубке «зеленого насаждения» при том, что ботаническая экспертиза, результаты которой приложены к делу, выяснила, что одно дерево было сухостойным, а другое «живорастущим, но больным, ослабленным и биологически обреченным». Именно за него 24-летнему Василию грозит наказание в виде миллионного штрафа или лишения свободы до четырех лет.

Инициатива наказуема

Адвокат Темирлан Жилов объяснил «360», что в делах о незаконной вырубке прежде всего важен преступный умысел.

«Я считаю, что состава незаконной рубки тут нет. Одно дело, если он хотел срубить чужие деревья, принадлежащие государству, допустим. А когда человек упавшие деревья, которые затрудняют проезд, расчистил, то он проявил инициативу вместо того, чтобы сообщить аварийным службам и ждать решения», — считает Жилов.

При этом в постановлении суда сказано, что молодой человек действовал «из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, незаконно». Никаких доказательств этого в тексте постановления не приводится. Материальный ущерб от распила двух упавших деревьев суд оценил в 66 225 рублей.

Ему надо было позвонить в МЧС и просто пройти мимо. Либо, если он действовал в ситуации крайней необходимости, оставить эти дрова на месте, просто освободить путь. Всякий раз, помогая кому-то, мы действуем на свой страх и риск, поэтому некоторые люди, к сожалению, и проходят мимо — они не знают, чем эта помощь обернется для них Темирлан Жилов адвокат.

Более того, Лабузова заявила, что уже семь человек подтвердили, что деревья были сломаны, но суд эти показания не принимает, так как «с недоверием относится» к ним.

При этом Попков согласен выполнять любые работы за то, что убрал поваленные бурей деревья без разрешения. Сейчас его адвокат надеется, что им удастся заключить мировое соглашение.

Но администрация школы сказала, что они ограничены в правах и не могут принять от него работы. Вася не заносил распиленные деревья на наш двор, а оставил у забора 23 чурки и потом по просьбе директора отнес их ей во двор Ольга Лабузова бывший опекун Василия Попкова.

Лабузова направляла в администрацию района письмо. Ей ответили, что ущерб причинен не был.

«Спил аномальных (поврежденных от природных, погодных условий) деревьев, в целях безопасности граждан поселка Мезмай, не является уголовным преступлением», — гласит ответ заместителя главы администрации муниципального образования Апшеронский район.

Однако ходатайство адвоката о прекращении уголовного дела было отклонено судом. Следующее заседание назначено на 22 января. Адвокат Жилов отметил в разговоре с «360», что суд должен принять во внимание то, что жители поселка собрали 42 подписи в поддержку Попкова.

Директор школы, на территории которой Василий убрал деревья, Александра Филиппова выступает свидетелем со стороны обвинения. В поселке на нее уже ополчились, пустили слух о скором увольнении. Но сама Филиппова его опровергла и добавила, что надеется на то, что 22 числа на судебном заседании уголовное дело закроют.

Бывший опекун Василия за директора заступается. Она верит, что любые обвинения в адрес Филипповой несправедливы.

«Если бы она (Филиппова — прим. ред.) не попросила полицейских разобраться в ситуации, то ее бы призвали к ответственности. Она всячески нам с Васей помогает», — заключила она.