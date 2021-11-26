Уголь убивает горняков по всему миру. Самые крупные ЧП на шахтах за пять лет

В шахте «Листвяжная» в Кемеровской области в результате взрывов погиб 51 человек. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Это не первая авария на угольных шахтах России и мира. Несмотря на то, что общество переходит на экологичные виды топлива, из-за угля продолжают погибать люди.

Авария в шахте «Листвяжная», Россия

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта „Листвяжная“» произошло задымление. Когда об этом поступил сигнал, там находились 285 человек. Большую часть удалось эвакуировать, за медицинской помощью, по данным на утро 26 ноября, обратились 63 человека. Большая часть госпитализированных находится в состоянии легкой и средней тяжести. Погиб 51 человек.

Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела: о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (часть 2 статьи 217 УК РФ), а также в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора — по статье о халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ).

Местные власти вероятной причиной аварии назвали взрыв метано-воздушной смеси. Правда, точные данные еще предстоит установить экспертизе.

Шахта «Листвяжная» — это угледобывающее предприятие. Оно существуют уже почти 20 лет.

Взрыв в шахте близ города Азадшахр, Иран

Четыре года назад 3 мая на севере Ирана также произошел взрыв в угольной шахте. Тогда под завалами недалеко от города Азадшахр в провинции Голестан оказались как минимум 90 человек. Об этом сообщил глава департамента ЧС провинции Голестан Садек Али Модаккам, на него ссылался иранский телеканал Press TV.

Взрыв произошел из-за высокой концентрации метана. На место происшествия тут же выехали спасатели и медики. Вызволять шахтеров отправились 25 человек, но в итоге их госпитализировали. Отправленные на помощь люди сами надышались газом.

Глава скорой медицинской помощи страны Пир Хосейн Куливанд сообщил, что в результате в больницы были доставлены 28 пострадавших. Число погибших достигло 21.

Обвал в шахте в провинции Хэйлунцзян, Китай

В шахте компании Longmay Mining Holding Group в городском округе Шуанъяшань на северо-востоке Китая 9 марта 2017 года произошел обвал. Более чем 200 горнякам удалось спастись, но другие оказались загнанными в ловушку. Горняки находились в подъемнике, который упал после прогорания электрического кабеля. Жертвами обвала стали 17 человек. Полиция задержала двоих сварщиков, которых заподозрили в серьезном нарушении правил и норм безопасности. Начальника шахты сняли с поста.

Аварии на китайских шахтах, к сожалению, не являются редкостью. С начала 2017 года произошел целый ряд крупных ЧП, повлекших за собой гибель десятков горняков. Не отставал и 2016 год. Самой серьезной по числу жертв тогда стала авария, произошедшая 31 октября в частной угольной шахте в городе Лайсу в муниципалитете Чунцин. В момент взрыва под землей находились 35 человек. Спастись удалось лишь двоим.

Власти страны прекрасно осознают серьезность проблемы и еще шесть лет назад заявили о планах закрыть почти пять тысяч небольших забоев в стране. Также в КНР усилили контроль за выполнением мер безопасности в шахтах.

Обвал в штате Джаркханд, Индия

В индийском штате Джаркханд пять лет назад 29 декабря обрушилась угольная шахта. Отвал вскрышных пород обрушился с 35 метров, засыпав рабочих и проходческое оборудование, в том числе около 26 грузовиков Volvo, под, предположительно, 9,5 миллиона кубометров земли. На момент аварии в забое работали 40 человек. Семь из них погибли сразу, более 20 оказались под завалами. Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что молится за всех, кто пострадал при аварии.

Буквально через несколько дней стало известно, что число погибших сильно выросло. Жертвами аварии стали не семь, а 18 человек. При этом, по имеющимся данным, всего за несколько дней до трагедии рабочие из-за отсутствия мер безопасности отказались работать. Но компания проигнорировала все тревожные сигналы, в том числе небольшие оползни, которые происходили в течение нескольких недель и за несколько дней до аварии.