Бесполезно для экологии. «Углеродный налог» лишь увеличит тарифы ЖКХ

Предприятия в России захотели обложить дополнительными сборами, а именно «углеродным налогом», за выбросы парниковых газов. Так хотят улучшить экологию страны. Однако по факту сделать это будет проблематично, а платить придется обычным людям.

Минэкономразвития предложило собственную редакцию законопроекта об «углеродном налоге», который предполагает дополнительные сборы для предприятий за повышенные выбросы парниковых газов. Совет Федерации и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) против, потому что такие изменения могут отразиться на гражданах.

Еще летом 2019 года глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России «углеродный налог», который в будущем должен стать стимулом для промышленников уменьшать вредные выбросы в атмосферу. Такая инициатива вполне укладывается в общую политику государства, учитывая то, что скоро в силу вступит Парижское соглашение по климату, которое подписали почти все цивилизованные страны.

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Однако в том, как введение подобного сбора отразится на людях, блестящих перспектив никто не видит. Так, член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло считает, что налог наверняка спровоцирует рост тарифов на ЖКХ, увеличит стоимость транспорта.

В то же время независимый экономический эксперт Антон Шабанов считает, что налог совершенно не повлияет на экологическую ситуацию в стране. По его мнению, сегодня в России зачастую технологически невозможно привести производство к современным экологическим нормам.

«Сказать, что это повышение налога сможет как-то понизить количество выбросов, вряд ли можно. Если есть какие-то способы проводить эти процедуры иначе, с меньшими выбросами углекислого газа, тогда да. Но чтобы это в конкретный момент времени произошло — нет, сейчас другая экономическая идеология», — сказал он «360».

Собственно, единственная возможная цель введения налога — компенсировать ущерб, который предприятия наносят экологии. Но проблема в том, что платить за это во многом придется обычным людям.

«Разумеется, любое дополнительное налогообложение всегда в конечном итоге будет ложиться на потребителя — это прежде всего инфляция, возможно, сокращение каких-то видов услуг», — считает Шабанов.

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Он отметил, что новые налоги, которые повышают себестоимость производства, неизбежно приводят к повышению стоимости продукции, а значит, прогноз РСПП о скором росте тарифов на ЖКХ после введения «углеродного налога» верен.

Тем не менее похожая практика, по словам эксперта, есть и в скандинавских странах, и во многих странах Европейского союза. А после вступления в силу Парижского соглашения, которое должно произойти в 2021 году, подобные сборы должны будут появиться во всех странах, ратифицировавших договор. Однако насколько дополнительное налогообложение сможет изменить экологическую ситуацию в России и в мире, неизвестно.

«Такая практика есть, она работает, но сказать, чтобы она была эффективна в смысле экологии, я не могу. Но в смысле экономики — да, это дает большие средства, чтобы компенсировать наносимый экологии ущерб», — заключил Антон Шабанов.