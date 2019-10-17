  • Бесполезно для экологии. «Углеродный налог» лишь увеличит тарифы ЖКХ

    17 октября 2019, 14:07

    Ксения Чернухина, Татьяна Струкова

    Предприятия в России захотели обложить дополнительными сборами, а именно «углеродным налогом», за выбросы парниковых газов. Так хотят улучшить экологию страны. Однако по факту сделать это будет проблематично, а платить придется обычным людям.
    Бесполезно для экологии. «Углеродный налог» лишь увеличит тарифы ЖКХ

    Минэкономразвития предложило собственную редакцию законопроекта об «углеродном налоге», который предполагает дополнительные сборы для предприятий за повышенные выбросы парниковых газов. Совет Федерации и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) против, потому что такие изменения могут отразиться на гражданах.

    Еще летом 2019 года глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России «углеродный налог», который в будущем должен стать стимулом для промышленников уменьшать вредные выбросы в атмосферу. Такая инициатива вполне укладывается в общую политику государства, учитывая то, что скоро в силу вступит Парижское соглашение по климату, которое подписали почти все цивилизованные страны.

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    Однако в том, как введение подобного сбора отразится на людях, блестящих перспектив никто не видит. Так, член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло считает, что налог наверняка спровоцирует рост тарифов на ЖКХ, увеличит стоимость транспорта.

    В то же время независимый экономический эксперт Антон Шабанов считает, что налог совершенно не повлияет на экологическую ситуацию в стране. По его мнению, сегодня в России зачастую технологически невозможно привести производство к современным экологическим нормам.

    «Сказать, что это повышение налога сможет как-то понизить количество выбросов, вряд ли можно. Если есть какие-то способы проводить эти процедуры иначе, с меньшими выбросами углекислого газа, тогда да. Но чтобы это в конкретный момент времени произошло — нет, сейчас другая экономическая идеология», — сказал он «360».

    Собственно, единственная возможная цель введения налога — компенсировать ущерб, который предприятия наносят экологии. Но проблема в том, что платить за это во многом придется обычным людям.

    «Разумеется, любое дополнительное налогообложение всегда в конечном итоге будет ложиться на потребителя — это прежде всего инфляция, возможно, сокращение каких-то видов услуг», — считает Шабанов.

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    Он отметил, что новые налоги, которые повышают себестоимость производства, неизбежно приводят к повышению стоимости продукции, а значит, прогноз РСПП о скором росте тарифов на ЖКХ после введения «углеродного налога» верен.

    Тем не менее похожая практика, по словам эксперта, есть и в скандинавских странах, и во многих странах Европейского союза. А после вступления в силу Парижского соглашения, которое должно произойти в 2021 году, подобные сборы должны будут появиться во всех странах, ратифицировавших договор. Однако насколько дополнительное налогообложение сможет изменить экологическую ситуацию в России и в мире, неизвестно.

    «Такая практика есть, она работает, но сказать, чтобы она была эффективна в смысле экологии, я не могу. Но в смысле экономики — да, это дает большие средства, чтобы компенсировать наносимый экологии ущерб», — заключил Антон Шабанов.