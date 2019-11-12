Угадать в профессоре Соколова. Психологическая проверка в вузах не поможет избежать убийств

Депутат Василий Власов предложил организовать работу специализированных психологов для преподавателей. Это, считает он, может предотвратить ситуации, подобные случаю с доцентом Олегом Соколовым. Вот только инициатива заранее обречена на провал.

Парламентарий уже направил предложение министру образования Михаилу Котюкову. Власов напомнил, что в последнее время педагогический состав все чаще проявляет насилие в отношении учащихся. Подобные случаи происходят не только в школах или колледжах, но и в вузах. И убийство доцентом СПбГУ Олегом Соколовым своей аспирантки и любовницы Анастасии Ещенко — тому подтверждение.

«Все это говорит о необходимости системной работы, а именно психологической поддержки преподавательского состава в учебных заведениях. Многие преподаватели очень часто жалуются на сложность своей работы и чувство постоянного стресса», — цитирует его слова РИА «Новости».

Ранее схожие мнения в своих Telegram-каналах выразили многие известные люди. Депутат Михаил Дегтярев предложил включить посещение психотерапевта в диспансеризацию для профессорско-преподавательского состава. Правозащитница и журналист Екатерина Рейферт отметила, что это вообще нужно сделать в масштабах страны.

Журналист Александр Малькевич предложил начать с психологов и что-то сделать с продажами липовых справок. Экс-помощник главреда «Эха Москвы» Леся Рябцева убеждена, что преподавательскую деятельность нужно лицензировать. Канал «НОП — Молодежь и соцлифты» считает, что нужно работать со студентами, чтобы они не чувствовали себя бесправными, контактируя с педагогами «с низкой социальной ответственностью».

Психолог на учебе

В беседе с «360» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выразил мнение, что было бы неплохо, если бы психологи на добровольной основе работали как в школах, так и в вузах. Чтобы к ним всегда могли обратиться преподаватели, ученики и студенты.

«Должен быть штатный психолог, к которому можно обратиться. В школах психологи уже оформлены на четверть ставки. Мы предлагали оформить на целую ставку. Во многих классических университетах есть кафедры психологии, где есть практикующие психологи, которые могут общаться и разговаривать», — сказал он.

По его мнению, «комнаты психологической разгрузки» не были бы лишними в любых организациях и для всех профессий. На вопрос о финансировании парламентарий ответить затруднился.

«Псих» — не профессия

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин заявил «360», что «„псих“ или „мерзавец“ — не должность или статус». Они встречаются даже среди представителей таких уважаемых профессий, как учитель или врач.

«Более того, открою „страшную тайну“: и среди депутатов кое-кого проверить стоит. Так что коллеге Власову стоит аккуратнее такие странные и не реализуемые в принципе идеи озвучивать в массы. Потому не соглашусь с мнением про обязательное освидетельствование профессорско-преподавательского состава через „дурку“», — добавил парламентарий.

Нашлись и другие противники инициатив Власова и Дегтярева. Так, блогер Николай Камнев заявил, что преподаватели своих не выдадут, даже если те будут откровенно душевнобольными.

Убийство с расчленением

В 2016 году Анастасия Ещенко окончила СПбГУ и поступила в магистратуру. Ее научным руководителем был Олег Соколов. Несмотря на почти 40-летнюю разницу в возрасте, между ними начался роман. Они начали жить вместе, планировали пожениться.

Но 7 ноября доцент застрелил девушку. В ночь на 9 ноября он расчленил тело и решил избавиться от него. Утром его выловили из реки Мойки. Мужчина был пьян, а в рюкзаке лежали отрубленные женские руки. В квартире преподавателя нашли останки Ещенко. После этого историка арестовали, предъявили обвинение в убийстве, а затем уволили из университета.