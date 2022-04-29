Уехавшие из России артисты никому не нужны за рубежом

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что негативно высказывающимся о России артистам нужно запретить выступать на территории страны. Как отметил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко, об уехавших исполнителях быстро забудут, так как их место займут другие. Далее — прямая речь собеседника «360».

Госдума же не запрещает всем артистам выступать, а говорится о тех артистах, которые выступают на всевозможных митингах и высказывают позицию в противовес официальной версии, которые уничижительно относятся к россиянам, к стране. Они высказывают свое недовольство. В этом отношении Ямпольская и высказалась. Действительно, зачем гадить там, где ты живешь? Если тебе здесь не нравится, то не живи — уезжай и развивай свое творчество в другой стране.

Только они там не нужны, потому что они пишут для русских. Они здесь стали популярными. Там свои артисты, свои звезды, там ниша занята, поэтому странная позиция наших звезд, которые занимают такую точку зрения. Я считаю, что Ямпольская в этом отношении вполне конкретно высказала свою точку зрения. Не всех одной гребенкой, что всем запретить все, а именно тем, кто высказывается негативно, кто относится русофобски. Это даже по-человечески странно.

Про них забудут, потому что сейчас время очень быстрых технологий. Если сегодня даже выпустить песню, то она может поиграть месяц. А уже через два месяца про нее никто не вспомнит. Действительно, сейчас время рождает новых артистов. Конечно, есть и заслуженные артисты прошлого, есть хорошие песни, хорошие треки, но и новые артисты могут создать новые песни.

Я не сомневаюсь, что ниша не будет свободна долгое время. Обязательно произойдет так называемая очистка от артистического хлама, и появятся новые артисты.

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Можно не соглашаться со всем, потому что думающий человек и не должен воспринимать все так, как ему говорят. Все-таки мы живем в светском обществе. Другой вопрос, что если то, как ты считаешь, идет вразрез с мнением большинства людей в стране, в которой ты проживаешь. Мне кажется, что вот эту позицию нужно не озвучивать. Получается, ты будешь затрагивать личные вопросы конкретных людей, для которых это близко.