«Уехал в Петербург, а приехал без двух рук». Как жестокие убийства привели к шуткам про Расчленинград

Петербург принято считать культурной столицей России с красивой архитектурой и фонтанами. Но в последнее время город все чаще стал появляться в криминальных сводках. Жестокие убийства с расчлененкой запустили волну новых шуток в соцсетях. Началось все с обсуждений, а закончилось «Расчленинградом».

Убил, расчленил и пытался утопить улики в реке — так звучит фабула одного из самых громких дел Петербурга. Историк Олег Соколов в 2019 году расправился с аспиранткой Анастасией Ещенко. Самого мужчину достали из Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрезанные женские руки. Суд над Соколовым все еще продолжается.

Летом 2020 года в том же самом Петербурге произошло еще одно резонансное убийство. Рэпера Энди Картрайта нашли мертвым в своей квартире. Его жена утверждала, что все дело в наркотиках. По ее словам, она расчленила тело, чтобы скрыть этот позорный факт. Марина Кохал сейчас под арестом по подозрению в убийстве.

Совсем недавно, 29 сентября, к петербургскому яхт-клубу прибило мешок с трупом. Головы и ног в нем не оказалось. Теперь следователи выясняют личность убитого и устанавливают все детали.

Но это далеко не весь список расправ, которые произошли в городе за год.

Всю эту волну негатива подхватил журналист Александр Невзоров. Он назвал Петербург «Расчленинградом» и запустил конкурс на лучший логотип криминального города.

«Замечательная идея выпускать значки и маечки „Город-герой Расчленинград“ напоролась на сложность дизайнерского решения. Ведь, помимо надписи, нужная очень лютая картинка. Вот салют над Невой, конечно, может состоять из плодов усилий питерских расчленителей, будет очень эффектно», — пояснил он свою задумку.

В итоге журналисту прислали множество работ. Были и мосты, и топоры, и кровь с отрубленными руками.

Из культурной в криминальную

Конкурс на логотип не ограничился только работами, а превратился в новые мемы и шутки. Пользователи сразу же принялись соревноваться в юморе и обыгрывать тему убийств. Не обошлось и без обсуждения самого названия «Расчленинград».

«Почему Расчленинград, а не Расчленинбург?» — задалась вопросом одна из девушек.

В комментариях предложили вариант с «Расчленигорском». При этом было и весьма логичное объяснение, что если Ленинград, а не Ленинбург, то, соответственно, и «Расчленинград».

А дальше в соцсетях стали сыпать шутками обо всем, что связано с половинами, кусочками, частями и так далее.