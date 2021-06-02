УЕФА больше не командир. Российских болельщиков не пустили на чемпионат мира в Европу

Российских болельщиков не пустили поддержать свою команду в Дании. Отечественные вакцины от коронавируса до сих пор не признаны Евросоюзом, и это стало препятствием для большинства футбольных фанатов. С прошлого года соревнования проходят при пустых трибунах и это больно бьет не только по спортсменам, но и по всей индустрии.

Россияне, которые планировали посетить матч чемпионата Европы по футболу Россия — Дания, не смогут въехать в страну ЕС и побывать на игре без справки о вакцинации препаратами, одобренными в союзных странах. Отечественные вакцины от коронавируса «Спутник V», «Ковивак» и «ЭпиВакКорона» в их число до сих пор не входят.

Российский футбольный союз обратился в УЕФА, попросив их поспособствовать допуску болельщиков на матч своей команды, который состоится 21 июня в Копенгагене. Однако вмешательство спортивных чиновников не помогло: МИД Дании заявил, что никаких исключений из действующих ограничений на въезд через границу не будет.

Во Вроцлаве состоялся товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату Европы. Футболисты сборной России сыграли вничью с командой Польши. Игра завершилась со счетом 1:1, а сегодня российские игроки встретятся с датчанами.

Безопасность превыше всего

Упорное непризнание российской вакцины трудно объяснить чем-то кроме политической игры. Ради нее, похоже, страны ЕС готовы лишить не только своих же сограждан зрелищных игр, но и поставить под удар всю инфраструктуру спорта. Ярким примером стал хоккейный матч России и Белоруссии в Латвии, где присутствовал лишь один зритель.

Футбольный комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев рассказал «360», почему ограничения по вакцинации не коснулись самой сборной России. Он привел в пример Германию, где во время локдауна прошлой весной футболисты Бундеслиги жили по одному в номере, у них через день брали тесты на коронавирус, был постоянный контроль здоровья.

«Скорее всего, Дания просто пользуется прошлогодним протоколом, когда возможность въезда в страну получают лишь аккредитованные представители, то есть те, кто получает специальную визу, либо по уже современному протоколу привитые сертифицированными в Европе лекарствами», — пояснил Роман Нагучев.

Он напомнил печально известный матч между «Атлетико Мадрид» и «Ливерпулем» в 2020 году. Тогда на стадионе было более 50 тысяч болельщиков, и на тот момент ни в Англии, ни в Испании не был введен карантин из-за угрозы распространения коронавируса. В результате игра стала в прямом смысле смертельной для около полусотни человек.

«Датчане очень серьезно относятся к безопасности. Им все равно, Россия это, Австрия, Испания или кто-то еще — если есть угроза срыва мероприятия, они постараются сделать все, чтобы этого не произошло. Есть аккредитованные лица, и они будут допущены на матч. Во всех остальных, как они считают, нет жизненно важной необходимости», — сказал эксперт.

У всех свои правила

Роман Нагучев отметил, что УЕФА не имеет никакого влияния на организаторов матчей потому, что в прошлом году было принято решение: каждая страна руководствуется своей эпидемической ситуацией. В России, например, довольно благоприятная ситуация: открыты границы, на стадион допустят порядка 60-80% болельщиков.

В Голландии допустили 10 тысяч болельщиков на игру «Аякса» и «Алкмара», пять тысяч на матчи сборной Голландии против Латвии. То есть там тоже довольно спокойно. Но при этом страна еще закрыта для России, и въехать могут только аккредитованные лица.

«При этом поддержка болельщиков, конечно, очень важна спортсменам. Даже комментировать игры со зрителями и без — большая разница. Матчи с пустыми стадионами — это очень грустное зрелище, и даже в самых топовых противостояниях болельщиков реально очень не хватает», — признался Роман Нагучев.