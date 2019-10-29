Грейси Рейнсберри и Одри Доеринг выросли на расстоянии сотен километров друг от друга после того, как их разлучили в раннем детстве.каждая из девочек была удочерена американской семьей. Одри выросла в Уосау, штат Висконсин, а Грейси живет в Ричленде, штат Вашингтон. Сейчас девочкам по 13 лет.

Сестры вновь встретились 2017 году в программе «Доброе утро, Америка», после их разговора через FaceTime. И теперь девочки регулярно видятся и вместе ездят в летние лагеря.

В новом телешоу, которое посвящено изучению поведения и характера давно потерявших связь друг с другом родственников, телезрители увидят, как девочки отправятся в Лондон для прохождения специальных тестов.

В апреле девочки уже посетили больницу Святого Томаса в центре Лондона, где для участия в серии ITV Long Lost Family встретились с профессором Тимом Спектором, чтобы провести исследование на предмет того, что определяет их личность и поведение: природа или воспитание.

Во время тестов эксперты проверили плотность их костей, равновесие, хватку, объем легких и зрение. Несмотря на то, что девочки воспитывались в разных частях страны, разными семьями и не видели друг друга 10 лет, их родители говорят о невероятном сходстве характеров и пристрастий сестер. Например, им нравятся один и тот же рецепт курицы и вид сыра.

Каждая из девочек говорит, что очень рада воссоединению с сестрой. Единственное их отличие, по словам Одри Доеринг, состоит в том, что они носят разную одежду: Грейси нравится спортивный стиль, а сама Одри предпочитает «девичьи вещи».

Мать Грейси — Николь Рейнсберри, — рассказала, что удивилась, узнав, что математика любимый предмет обеих девочек, и несмотря на то, что у них были проблемы с сердцем, они были замечательными спортсменками.

Мать Одри — Дженнифер Доеринг — рассказала, что хотя семьи и проживают в разных частях страны, девочки говорили одинаково и их манеры были идентичными.

О существовании друг друга сестры узнали именно благодаря матери Одри. Из разговора с девочкой женщина узнала, что у девочки был брат и она решила найти его. В ходе поиска Дженнифер обнаружила фотографию, размещенную в китайской газете. Снимок был размещен для поиска родителей перед тем, как детей отдали в детский дом. На фотографии вместе с Одри и ее матерью была еще одна девочка, очень похожая на саму Одри.