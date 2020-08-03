«Удивительные и святые люди». В Барнауле простились с погибшей на турбазе семьей чиновника

Огромная очередь с цветами выстроилась около Барнаульского похоронного дома, чтобы проститься с семьей сотрудника краевой администрации Иосифа Кременских. Вместе с супругой, сыном и дочерью он погиб на местной туристической базе.

На опубликованных кадрах видно, как к зданию похоронного дома стоит очередь, чтобы проститься с погибшей семьей. Люди с цветами ждут на улице, чтобы войти внутрь.

До перехода на работу в администрацию Кременских работал учителем. Проститься с ним приехали его ученики, которые до сих пор благодарны ему за все уроки.

Воспитанник Иосифа Кременских Георгий Ивлев приехал проститься с учителем из Томска. Он рассказал, что познакомился с ним в летней математической школе. Туда он попал после восьмого класса.

«Наше знакомство совпало с моим подростковым периодом, <…> когда возраст такой, что ты подвергаешь сомнению авторитет родителей и ищешь какие-то другие авторитеты. Мне повезло, что я с ним встретился. Многое смог унаследовать», — поделился он.

По словам Георгия Ивлева, после школы он постоянно поддерживал отношения с Кременских, знал всю его семью и бывал у него дома. На прощание с семьей пришли сегодня вожатые летней школы, а также ученики покойного преподавателя.

Еще один воспитанник Кременских, Александр Жданов, назвал его отличным педагогом, который умел работать с детьми и подростками.

В коллективе его уважали. Хорошие организационные способности были. Замечательный человек, но остался теперь только в воспоминаниях. Ужасная трагедия. Это шок, конечно, то, что семья в один миг ушла из жизни Александр Жданов.

16-летний сын семьи Кременских занимал призовые места на соревнованиях по плаванию. Об этом рассказала его классный руководитель Олеся Баронина.

«Великолепный ребенок. Добрый, отзывчивый, спортсмен, очень ответственный был. Так же, как и вся и его семья. Это невероятная утрата для нас всех», — поделилась она.

По ее словам, Иосиф Кременских всегда отзывался на любые просьбы учителей. Был на связи и постоянно приезжал, чтобы помочь.

«Это уникальная семья была именно по доброжелательности. Кто-то написал, что с гибелью этой семьи погас свет. Можно сказать по-другому: солнце зашло. Хотелось бы увековечить имя семьи и память этих уникальных людей», — рассказала мать друга погибшего подростка Елена Ульченко.

Она пояснила, что ее ребенок был самым близким другом старшего сына Кременских. Погибшего подростка она назвала «солнечным человеком». При этом она отметила, что юноша, несмотря на свой возраст, соревновался со взрослыми пловцами.

«Соревновался с сильными и мощными парнями и десятое место в России занимал. В нашем крае он постоянно занимал первые места. По Сибири тоже лидирующие позиции», — подчеркнула она.

В администрации края до сих пор не могут поверить, что Иосиф Кременских погиб. У многих такое ощущение, что он просто уехал в командировку. Об этом сказал заместитель начальника управления печати и массовых коммуникаций руководства региона Олег Микуров.

Он отметил, что Кременских отработал в администрации меньше года, но быстро влился в коллектив благодаря своему доброму характеру. Он всегда приходил на помощь и никогда не отказывался, даже если что-то выходило за пределы его должностных обязанностей.

Его все ждали из отпуска. А тут такое. Мы его будем помнить, и нам его будет не хватать. Мне позвонил начальник и сказал, что случилось. Это было вечером, и мы просто не знали, что делать Олег Микуров.

Семья Кременских была образцом союза порядочных и творческих людей. Прекрасные родители, дочь — отличница, сын — замечательный спортсмен, заявил председатель алтайской краевой организации Общероссийского союза образования Юрий Абдуллаев.

«Для многих это невосполнимая утрата — для всех, кто знал эту семью. Для самой школы, для управления по печати и информации. Все, кто знает этого человека, не могут поверить в случившееся. Удивительные и святые люди», — подытожил он.

Иосиф Кременских вместе с семьей погиб на туристической базе «Глобус» около озера Ая. Они приехали на отдых 26 июля. Несколько дней они не выходили из номера. В день, когда семья должна была съехать, дверь сотрудникам базы никто не открыл. Когда номер взломали, там нашли тела, которые уже начали разлагаться.

В качестве основной причины смерти следователи назвали отравление угарным газом из-за работы дизельного генератора. Он располагался прямо под номером, где жила семья.

Сотрудники ведомства завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

После они завели еще одно производство по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц по неосторожности. В рамках этого дела задержали владельца туристической базы. Сегодня суд его арестовал.