Досрочное голосование на президентских выборах в Белоруссии началось 4 августа. Александр Лукашенко обнародовал свою предвыборную кампанию, а затем выступил с обращением к народу. «360» узнал, что обещает стране действующий лидер.

Переписать Конституцию

Первым и, вероятно, главным тезисом предвыборной кампании действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко стало заявление о приоритете суверенитета для действующей власти.

«В ближайшее время мы сделаем все необходимое для укрепления, сохранения и приумножения его основ», — говорится в предвыборной программе Лукашенко.

Президент отметил, что видит готовность белорусов взять на себя ответственность за судьбу страны. Но перемен, которых сегодня требует народ, нужно добиваться «не на улицах и площадях, а через правоотношения».

Давайте начнем с Конституции. В ходе общенациональной дискуссии белорусы определят свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти Александр Лукашенко действующий президент Белоруссии.

По мнению политолога, медиаэксперта и комментатора внешней политики России Кирилла Коктыша, дискуссия по изменению Конституции была обещана давно. Этого же требует население, поэтому анонсированные планы внести коррективы оказались очень уместными.

Однако политолог, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский уверен, что это предложение не вполне прозрачно.

«Идея новой конституционной реформы выглядит несколько странно. За этим может скрываться желание отвлечь политическое сообщество Белоруссии на новую большую тему, тем самым канализировать протест», — считает он.

Коктыш предположил, что Белоруссия может пойти по стопам Казахстана и рассредоточить власть за счет реформы. Однако пока с уверенностью говорить рано. Предвыборная неопределенность в стране и вопрос о том, как будет проводиться «общенациональная дискуссия», не позволяют делать прогнозы.

Армия как смирительная рубашка

В числе прочего в своей программе Лукашенко упомянул и ситуацию на международной арене. Белоруссию он назвал «домом с окнами на восток и запад», подчеркнув важность отношений как с Россией, так и с европейскими державами.

Наша миролюбивая дипломатия была и останется ключом к безопасности белорусов. Но мы вступаем в эру глобальных геополитических потрясений Александр Лукашенко действующий президент Белоруссии.

Он добавил, что приложит все усилия, чтобы различия во внешней политике не повлияли на «дружбу народов», а «география дружественных стран расширилась».

Позже Лукашенко подписал указ о срочной мобилизации армии — с августа по ноябрь в республике на военную службу призовут всех мужчин от 18 до 27 лет, не имеющих действующей отсрочки. При этом в СМИ появились сообщения о том, что белорусы стягивают военные силы к российской границе. В республике это объяснили грядущими сборами.

Кирилл Коктыш считает, что такой ход белорусских властей весьма понятен и ожидаем — за счет мобилизации Лукашенко хочет снизить риск агрессивных протестов во после выборов.

«В случае, когда есть угроза социальной нестабильности, мужское население, которое может эту нестабильность ускорить, усилить и раскачать, на время оказывается в стройных армейских рядах, где возможности раскачки минимизируются», — уверен он.

Согласен с этим и Олег Неменский — по его мнению, напряженная социально-политическая обстановка уже сейчас и тезис о внешнем агрессоре диктует необходимость подобного сдерживающего хода.

«Важнейший тезис Лукашенко состоит в том, что Белоруссию пытаются взорвать изнутри, что Россия засылает группы боевиков, соответственно для защиты Белоруссии от таких попыток подорвать внутреннюю ситуацию, необходимо усиливать силовую составляющую», — заключил Неменский.