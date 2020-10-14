Удержать от порока. Где в мире наказывают за флирт, голые фото и долгие взгляды

Правительство Финляндии планирует ввести законопроект, который расширит определение сексуального домогательства. Так, за отправку непристойных фото можно попасть в тюрьму на полгода. За какие еще проявления внимания к прекрасному полу реально попасть за решетку?

Нежелательные дикпики

Закон предлагают внести на рассмотрение финского парламента в следующем году, как сообщил представитель минюста страны Сами Кириакос.

«Исследования показывают, что сексуальные домогательства являются довольно распространенным явлением и что жертвами такого поведения чаще всего становятся женщины, поэтому очень важно подумать о том, как с этим следует бороться при помощи закона», — цитирует Кириакоса Daily Mail.

Согласно действующему финскому законодательству, преступление считается сексуальным домогательством только в том случае, если оно связано с физическим прикосновением. Правда, некоторые любители отправлять дикпики были привлечены к ответственности в соответствии с законами о диффамации — распространении порочащих сведений, которые могут не носить клеветнического характера. Однако в таких случаях не учитывается сексуальный подтекст содеянного.

Исследование, проведенное в этом году благотворительной организацией Plan International по защите прав детей, показало, что 51% из 14 тысяч девочек и молодых женщин, опрошенных во всем мире, подвергались сексуальным домогательствам в Сети. При этом около 35% опрошенных подростков в возрасте от 15 до 25 лет получали «сексуальные или откровенные снимки».

В некоторых странах уже предприняли шаги по запрету сексуальных домогательств в Сети. Например, подобное поведение официально запретили в Шотландии в 2010 году. А в прошлом году в американском штате Техас ввели штраф в размере 500 долларов за отправку нежелательных изображений сексуального характера.

Фото незнакомок и шлепки

В Корее необязательно отправлять незнакомым девушкам непристойные фото, чтобы это сочли домогательством. Достаточно просто засмотреться на понравившуюся красавицу — это уже будет расценено как вторжение в личное пространство. Причем на помощь прекрасному полу придут технологии: в стране очень много камер наблюдения, которые зафиксируют, сколько именно мужчины лицезрел девушку.

Если же молодой человек решил сфотографировать даму, то должен быть готов, что в лучшем случае отделается выговором, а в худшем — пятью годами реального тюремного срока. Все будет зависеть от содержания снимка. При этом интимными частями тела на фото могут посчитать даже кисти рук, снятые крупным планом.

Так, южнокорейского бойца ММА Парка Тэ Сунга обвинили в сексуальных домогательствах за то, что обнял ринг-герл во время снимка. По мнению истца, спортсмен сделал это слишком грубо, поэтому на парня завели уголовное дело.

Это так ошарашило Сунга, что на одном из следующих боев, после победы, он должен был попозировать вместе с уже другой ринг-герл и организаторами для финального снимка. Однако когда молодой человек увидел приближающуюся к нему девушку, он буквально начал убегать от нее по рингу с криками: «Не подходи!». В кадр его все-таки затащили, но на фото он предпочел держать руки скрещенными.

Флирт и «неэтичное поведение»

В Саудовской Аравии подростка по имени Абу Син арестовали за флирт с американкой в онлайн-чате YouNow, пишет The Washington Post. Школьник познакомился с 21-летней Кристиной Крокетт из Калифорнии, и у молодых людей завязался роман в Сети. Тогда парень сказал, что любит девушку, и в шутку предложил ей выйти за него замуж. В ответ американка также призналась в своих чувствах и нарисовала у себя на пальце кольцо. Пара созванивалась, флиртовала. И все возможно закончилось бы без судов, если бы Крокетт не выложила бы запись разговора на YouTube.

Тогда сотрудники саудовской Комиссии по поощрению добродетели и удержанию от порока арестовали Абу Сина за аморальное поведение. Подростка обвинили в создании материалов, которые якобы порочат моральные и религиозные нормы и формируют негативный образ о жителях Саудовской Аравии.