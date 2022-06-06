Удары «Градами» по Донецку, убийство в центре Москвы, пожар в «Гранд Сетунь Плаза». Неделя в фотогалерее

ВСУ ударили «Градами» по Донецку, в Москве сгорела «Гранд Сетунь Плаза» и застрелили бизнесмена, три российских банка отключили от SWIFT, в России появились четыре новых города-миллионника, а на границе Киргизии и Таджикистана опять стреляли. Главные события недели с 30 мая по 5 июня — в фотогалерее «360».

Удар «Градами» по Донецку

Донецк в субботу вечером подвергся массированному обстрелу. Серия взрывов прогремела в разных частях города около 21:00. В СЦКК ДНР сообщили, что удары по Донецку наносят из РСЗО «Град» и артиллерии с территории, подконтрольной киевскому режиму. По Донецку выпустили более 50 снарядов.

Под обстрел попали жилые дома, школы № 5 и № 22, лицей, гимназия, ясли, крытый рынок. Горели машины и строения. По данным Минздрава ДНР, в результате обстрелов в Донецке пострадали 13 человек. Всего на территории ДНР в течение 4 июня в результате обстрелов погибли пять человек и 20 пострадали, сообщали в СЦКК.

Отставка Денисовой

Верховная рада 1 июня уволила уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. Накануне она заявляла, что ей хотят объявить недоверие по указанию офиса Зеленского.

Денисова в последнее время активнее всего занималась антироссийской пропагандой и голословными обвинениями, распространяла заведомо ложную информацию, подходящую по нарративу киевской неонацистской идеологии. Поэтому увольнение такой «полезной» для украинских властей фейкометчицы многих удивило.

Убийство в центре Москвы

В центре Москвы вечером 2 июня убили 62-летнего мужчину. Тело обнаружили во дворе дома на Комсомольском проспекте, недалеко от ресторана «Сейджи». СМИ стало известно, что жертвой стал армянский бизнесмен Оганес К. Убили прямо под камерами.

Бизнесмена застрелили, когда он вышел с девушкой из ресторана. Убийца подошел к ним сзади. Девушка убежала. Преступник дважды выстрелил в мужчину в упор из пистолета с глушителем.

Подозреваемого вскоре задержали. Он признал вину. Ему предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия. Пока что отправили в СИЗО до 3 августа. Адвокат обвиняемого заявлял, что убийство якобы не заказное, а из личной неприязни. Но не объяснил, почему после убийства он сфотографировал жертву на смартфон, прежде чем скрылся с места, что видно на записи с камер. СМИ писали, что сам бизнесмен находился в розыске в Армении за покушение на убийство вора в законе.

«Гранд Сетунь Плаза»

В Москве утром 3 июня загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза» на улице Горбунова. Огонь распространился на площади более 1000 квадратных метров.

Из здания БЦ вывели более 120 человек, еще 11 удалось спали с помощью спецустройств. «Гранд Сетунь Плазу» тушили 340 спасателей, задействовали около 100 единиц техники, привлекли три вертолета. На место выезжал глава МЧС Александр Куренков. Пострадали три человека, в том числе один подросток. Было 15 бригад скорой помощи.

СМИ писали, что сигнализация в бизнес-центре была слышна только в коридорах, а те, кто слышал, не обращали на нее внимание и работали дальше. Многие были уверены, что это учебная тревога, пока не увидели горящую обшивку.

«360» собрал все подробности о пожаре и возможных причинах. Одна из версий — короткое замыкание.

Города-миллионники

Новые города-миллионники появились в России. Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2021 года показали, что порог в миллион постоянно проживающего населения преодолели Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж. Теперь в России 16 городов-миллионников.

Города, по сути, лишь подтвердили свой статус благодаря переписи. Многих жителей это не удивило, ведь миллион населения в городах уже давно, а признали только сейчас.

Банки отключат от SWIFT

Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк с 14 июня отключат от межбанковской системы SWIFT. Такие меры против трех российских банков стали частью шестого пакета санкций ЕС.

Экономист Валерий Корнеев рассказал «360», что SWIFT не влияет на банковские карты. А вот иностранцам, которые раньше использовали переводы по SWIFT для оплаты каких-то российских товаров и услуг, придется сложно. Россияне уже освоились в новой реальности и знают, как искать обходные пути там, где что-то под санкциями.

На границе Киргизии и Таджикистана

Пограничники Таджикистана и Киргизии устроили перестрелку. Киргизская погранслужба заявила, что таджикские пограничники незаконно пересекли условную линию границы в Баткенском районе. Но те отказались покидать территорию и открыли огонь по киргизским военным, применив минометы. Двое киргизских военных получили ранения. Стороны в итоге договорились отвести силы от границы.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал «360», что споры из-за границы между Киргизией и Таджикистаном продолжаются уже давно, и такая проблема существовала еще до независимости бывших советских республик. По его словам, спор идет даже не между государствами, а между приграничными районами.