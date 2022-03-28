Ударили по ВСУ, помогли детям, наметили переговоры. Итоги 32-го дня спецоперации

Российские войска уничтожили склад украинских ракет под Киевом, базу горючего ВСУ под Львовом, там же уничтожен завод, на котором модернизировали ракетные комплексы, сбили еще 18 беспилотников. Наметился новый раунд переговоров, которые пройдет уже очно. Мировые лидеры осудили оскорбительные высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина.

Уничтожили объекты ВСУ

В Минобороны сообщили, что за сутки ВКС уничтожили 67 украинских военных объектов, в том числе два командных пункта, три полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений ВСУ и 20 районов сосредоточения боевой техники.

Российские средства ПВО за прошедшую ночь сбили 18 украинских беспилотников. Всего с начала спецоперации уничтожили 289 беспилотников.

Высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесли удар по складу украинских ракет к комплексам С-300 и «Бук» под Киевом.

Крылатыми ракетами уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода, где модернизировали и ремонтировали комплексы «Тор» и С-125. Высокоточным оружием во Львове уничтожили крупную базу горючего, снабжавшую топливом военных ВСУ.

Спасли детей

Российские военнослужащие оказали медицинскую помощь жителям Киевской области, пострадавшим в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. В полевой госпиталь санитарной авиацией медицинской службы ВДВ доставили восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика с огнестрельными ранениями. Медики, находясь под минометным обстрелом ВСУ, оказали детям помощь, их состояние стабилизировано. Минобороны показало работу врачей на видео.

Завели дела

Следственный комитет России возбудил еще четыре уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военными территорий ДНР и ЛНР, результате которых погибли и получили ранения мирные жители, разрушены и повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин также поручил установить все обстоятельства по фактам жестокого обращения украинских националистов с пленными российскими военнослужащими в Харьковской области. Бастрыкин поручил установить всех причастных к преступным деяниям.

Осудили Байдена

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал недипломатичные высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина, которые прозвучали в ходе посещения президентом США пункта размещения украинских беженцев в Польше. Там Байден пообщался с журналистами, которые спросили у него, что он думает о российском лидере, и заявил, что считает его «мясником».

Макрон заявил, что никогда бы не позволил себе такие слова о Путине. Французский президент также заявил, что от подобных высказываний следует воздержаться во избежание эскалации на Украине.

Президент Сербии Александр Вучич тоже дал свою свою оценку выпаду Байдена. Он сказал, что резкие заявления хозяина Белого дома говорят о продолжении геополитического конфликта.

Наметили переговоры

Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что новый раунд российско-украинских переговоров состоится в очном формате и пройдет 29–30 марта.

В канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что встреча делегаций России и Украины состоится в Стамбуле.