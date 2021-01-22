Удар по хроникам. Врач дал советы, как облегчить самочувствие при резком потеплении

В конце недели в столичном регионе будет сильный скачок температур: с -10 потеплеет до +1 градуса. Такие перепады могут отразиться на метеозависимых людях. Минимизировать ущерб для здоровья помогут режим и правильное питание.

В Москве и Подмосковье к выходным ощутимо потеплеет. После того как на неделе температура падала ниже 20 градусов мороза, столбик термометра перевалит за плюсовую отметку. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура воздуха превысит среднемесячную норму примерно на 10 градусов. С -10 потеплеет до +1, с самого утра пятницы над столицей лежит густой туман. Постепенное потепление продлится до понедельника, 25 января.

В Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили о том, что плохая видимость в пределах 300-800 метров сохранится до вечера, а на дорогах ожидается гололедица. Жителям региона ведомство направило предупреждение.

Проблемы со здоровьем

Такие перепады температур с большой вероятностью отразятся на самочувствии метеозависимых людей, наверняка дадут знать и проблемы с давлением. Главный врач, терапевт клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко объяснила, что у здоровых людей без хронических заболеваний реакция даже на резкие перепады температур должна быть минимальной.

«Но когда погода меняется быстро или когда у нас есть хронические заболевания или наш организм изношен стрессами, может проявляться дискомфорт», — уверена она.

При потеплении, объяснила Романенко, обычно повышается влажность и снижается атмосферное давление. Из-за этого велик риск возникновения гипоксии — кислородного голодания.

«Тогда организм включает компенсаторные механизмы: повышается артериальное давление, более активной становится работа сердца, чтобы обеспечить приток крови и питание на уровне клеток. А когда есть какие-то отягчающие моменты, такого не происходит», — сказала она.

Реакция организма может быть двух типов: гипотонического и гипертонического. В первом случае у человека могут проявляться слабость, вялость и подташнивание. Во втором — повышенное давление, учащенное сердцебиение и ощущение нехватки воздуха. Для гипертоников характерными хроническими заболеваниями, которые усугубят реакцию на перепады температур, являются ишемическая болезнь сердца, атеросклероз и хронические заболевания легких.

Как себе помочь?

«В такой момент нужно нормализовать режим сна и отдыха, лучше воздержаться от физических нагрузок. Прогулки на свежем воздухе обязательно должны быть, но стоит ограничить время перед компьютером и, что очень важно, соль в рационе, также рекомендуется достаточный сон», — отметила Романенко.

По словам врача, помогут здоровый сон и употребление фруктов и сухофруктов, которые содержат калий. Именно этот микроэлемент поможет оптимизировать и нормализовать работу сердца и почек, а значит, и улучшить самочувствие.

Гипотоникам же Романенко рекомендует чаще проветривать помещение и ходить на умеренные прогулки, это поможет справиться с вялостью и даст необходимый организму кислород. Кроме того, можно прибегнуть и к тонизирующим процедурам, например контрастному душу.

«Мы еще рекомендуем прием растительных препаратов, например, шиповника, женьшеня, могут помочь и свежезаваренные чай и кофе. Но последним не стоит злоупотреблять. Нужно просто соблюдать хороший питьевой режим, чтобы восполнить объем циркулирующей крови», — заключила Романенко.

Возможные обострения и ухудшения хронических заболеваний нужно обсудить с лечащим врачом. Если из-за перемен погоды человек теряет работоспособность, то это точно повод обратиться за помощью к специалисту.

Росгидромет предупреждает, что на выходных продолжится потепление в столичном регионе. В Москве днем от одного до трех градусов тепла, а в Московской области от минус одного до плюс четырех градусов. Также возможны осадки.