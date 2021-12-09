Детей до 13 лет удалят из Instagram. Платформа вызывает у них серьезные психологические проблемы

Глава Instagram Адам Моссери дал показания в Конгрессе США. Он заявил, что в скором времени будет создана новая технология, с помощью которой профили подростков до 13 лет будут удаляться из социальной сети.

Ранее стало известно, что популярная платформа вызывает серьезные психологические проблемы у подростков.

«Я верю в то, что Instagram и интернет в общем может быть позитивной силой в жизни молодых людей», — заявил Моссери. Фрагмент его выступления опубликовала газета «Известия».

Он отметил, что его каждый день вдохновляют подростки в этой социальной сети. Он также отметил, что горд тем, что платформа — «это место, где они могут проводить время с людьми, которые их заботят, где они могут создавать невербальные объединения, где они могут находить новые интересы и превращать свои увлечения в способ заработка».

Также Моссери понимает, что иногда люди приходят в Instagram, справляясь с тяжелыми вещами в своей жизни.

Я верю, что Instagram может помочь в такие критические моменты. Это то, что показывают наши исследования, и для меня это самая важная работа, которую мы можем сделать Глава Instagram Адам Моссери

Верификация для детей

Говоря о возрастной верификации, глава Instagram отметил, что сейчас разрабатывается новая технология, которая позволит справиться с новым вызовом в индустрии.

По его словам, создается ряд опций для проверки того, действительно ли пользователю достаточно лет, чтобы пользоваться Instagram.

Также ведется работа над созданием технологии, которая позволит искать и удалять аккаунты тех пользователей, которым нет 13 лет.

«Мы также используем технологии, чтобы понять младше или старше 18 лет наши пользователи, чтобы мы могли создать более подходящий по возрасту Instagram для них», — отметил Моссери, добавив, что к примеру, взрослые не могут писать пользователям не достигшим 18-ти лет, если они не подписаны на них. Кроме того, по его словам, с этой недели взрослые не могут отмечать подростков, не достигших восемнадцатилетия, если те не подписаны на них.

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Родительский контроль

Глава соцсети заявил о появлении ряда инструментов по родительскому контролю, которые позволят видеть взрослым, сколько времени их дети проводят в Instagram, а также устанавливать временные рамки.

«Мы также создаем инструменты для родителей. Родители и опекуны знают, что лучше для их детей», — заметил Моссери.

Примечательно, что накануне Instagram представил ряд новых функций, которые призваны обеспечить безопасность пользователей подросткового возраста. Заявление сделал сам Моссери. По его словам, в Instagram давно работают над тем, чтобы молодые люди находились в безопасности, работая с приложением.

Психологические проблемы у детей

The Wall Street Journal накануне заявила, что Instagram может вызывать развитие психических расстройств у девочек-подростков. В первую очередь соцсеть может способствовать развитию анорексии и появлению суицидальных мыслей, говорится в статье.

Причем газета ссылается на исследование, заказанное компанией Facebook, которая владеет Instagram. Руководство головного офиса и само пришло к такому выводу в 2020 году, но не стало публиковать данные проведенного исследования.

В нем также говорится, что у части фолловеров, примерно у 40% из которых составляют молодые люди до 22 лет, возникает чувство неполноценности из-за того, что они недостаточно красивы, успешны или состоятельны. 32% девочек вообще заявили, что недовольны своей внешностью из-за социальной сети.