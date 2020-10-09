Москвичей на удаленке отследят по номерам. Как будут использовать данные о проездных и телефонах

В департаменте информационных технологий Москвы объяснили, зачем правительство просит работодателей предоставить сведения о сотрудниках на удаленке. Многие опасаются утечек, но большинство данных давно есть в даркнете и у государства.

Московские работодатели должны перевести на удаленку 30% своих офисных сотрудников — за исполнением этой нормы будут строго следить. Сейчас компании должны предоставить списки работников, которые временно будут работать из дома, вместе с их номерами машин, телефонов, карт «Тройка» и социальных карт. Причем с 12 октября работодателям придется отчитываться о переведенных на дом сотрудников, а за нарушения компаниям грозят штрафы.

Контроль за поездками

По словам заместителя руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Дмитрия Иванова, все эти сведения будут использованы только «для оценки пассажиропотока в столице и будут носить неперсонифицированный характер».

«Сбор этой информации не нацелен на то, чтобы отслеживать передвижение или конкретное местонахождения сотрудника. Эта информация нужна для оценки изменения общего пассажиропотока и эффективности мер, которые работодатели принимают для перевода сотрудников на удаленную работу», — передает его слова ТАСС.

Номера машин, телефонов и проездных нужны, чтобы проверить, соблюдают ли люди указанный режим работы, утверждают в мэрии. Такие меры, прежде всего, призваны снизить количество контактов горожан — только так сегодня можно остановить прирост заболевших.

Эксперт в области безопасности Александр Власов объяснил «360», что такие меры действительно позволят властям оценить эффективность своей работы. Например, активность карт «Тройка» покажет, соблюдают ли сотрудники дистанционный режим.

Это все можно отследить не для того, чтобы выписывать штрафы, а чтобы мэрия понимала, как работают ограничения. Вот они ввели правило — 30% сотрудников на удаленке. Они продолжают ездить на работу или нет? Александр Власов эксперт в области безопасности.

Генеральный директор компании WantResult, эксперт по персональным данным Никита Шиянов добавил, что база, которую сейчас формирует правительство Москвы, позволит увидеть общую картину, но следить за перемещением отдельных людей вряд ли получится.

При этом более эффективно, по его мнению, было бы сразу открыто и понятно рассказать о целях сбора информации — нужно убедиться, что люди соблюдают рекомендации.

«Такой способ фактически был бы честным и, вероятно, оправданным, поскольку опыт первой волны пандемии показал, что люди лишь первое время соблюдали самоизоляцию, после чего произошел процесс „приспособления“ и про самоизоляцию начали забывать», — добавил Шиянов.

Риски и защита

Александр Власов считает, что сегодня данные мэрии, которая и собирает информацию об удаленщиках, достаточно хорошо защищены — внешняя атака будет замечена. Более того, по словам Власова, все данные должны обезличиваться при загрузке в систему. При этом остается другой фактор риска.

«Как говорится, все покупается, все продается. Есть риск действий инсайдеров — скачал эту базу и продал ее кому-то за хорошие деньги», — уверен он.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов заявил, что именно риск утечки данных является ключевой угрозой в этом вопросе.

«Здесь не то что хакеры какие-то могут взломать систему, проблема в том, что собственные сотрудники могут сливать информацию. Им очень просто это сделать», — уверен он.

Такие ситуации нужно предупреждать жестким контролем сотрудников, которые имеют доступ к данным.

Важно понимать, что раскрытие подобной информации едва ли несет какой-то риск обычному жителю нашей страны. Скорее, использование информации будет полезно для отслеживания чиновников или бизнесов и анализа информации о них Никита Шиянов генеральный директор компании WantResult, эксперт по персональным данным.

Тем более, уверен Шиянов, большая часть подобной информации уже есть у государства. Например, сим-карты и автомобильные номера, равно как и социальные карты, оформляются на конкретных людей по их паспортным данным.

«В целом, взвешивая все за и против, глобальная цель остановки распространения инфекции, вероятно, важнее, чем частные случаи возникающих проблем с использованием персональных данных», — заключил он.

При этом Ульянов считает, что о реальной эффективности такого контроля за москвичами говорить пока рано. До тех пор, пока система не покажет результатов и не поможет остановить вирус, недовольные продолжат говорить о незаконности подобных сборов. Но потенциал у задумки есть — если идею в очередной раз не доведут до абсурда и не начнут штрафовать удаленщиков за выход в магазин.