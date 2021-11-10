Удаленка неприкосновенна. Какие права получают сотрудники в разных странах мира в пандемию

В пандемию удаленная работа стала новой реальностью. Некоторые государства уже приняли определенные законы на этот счет, упростив жизнь как сотрудникам, так и работодателям. Например, в Португалии нерабочее время сделали неприкосновенным. Как трудятся дистанционно в других странах, разбирался «360».

Поправки в трудовом законодательстве Португалии, принятые парламентом, можно считать практически революционными. Они стали ответом на взрывной рост числа работающих на дому в условиях распространения COVID-19, сообщил Euronews.

«Тихие» нерабочие часы

Португальский закон гарантировал неприкосновенность нерабочего времени сотрудников. До и после трудового дня руководству запретили звонить подчиненным. Выходных ограничение тоже касается. Работодателям также запрещено контролировать своих сотрудников, пока те работают дома.

За несоблюдение новых правил компании будут штрафовать. На компании с числом работников до 10 человек включительно, норма не распространяется.

Еще одно новшество: нанимателей обязали частично оплачивать расходы сотрудников на электроэнергию и доступ к интернету. Эти траты сочли «расходами на ведение предпринимательской деятельности».

Молодым родителям дали возможность работать удаленно до достижения их ребенком возраста восьми лет. Заранее уведомлять руководителей об этом теперь не нужно.

В правила для удаленной работы включили даже обязательные личные встречи формата «подчиненный — начальник», чтобы последним не было скучно. Организовывать их необходимо не реже одного раза в два месяца.

Единственное, что парламентарии так и не одобрили — право удаленных сотрудников на безнаказанное отключение чатов и устройств в рабочие часы.

Домашние хлопоты

Португалия оказалась первой европейской страной, изменившей правила удаленной работы из-за пандемии COVID-19 в январе этого года. Она призвала ЕС как можно быстрее урегулировать правила дистанционной занятости сотрудников. Госсекретарь по вопросам труда Мигель Кабрита заявил, что благодаря быстрым действиям возможностей окажется больше, а рисков — меньше.

В Германии с 27 января 2021 года обязали работодателей предлагать сотрудникам работу из дома, если отсутствовали веские причины для отказа. Немецкие власти решили этой мерой в том числе разгрузить общественный транспорт, особенно в часы пик.

Новые правила ужесточили и требования по обеспечению сотрудников защитой от COVID-19 на рабочем месте. Например, количество людей в закрытых помещениях предписали ограничивать, а расстояние между каждым из них увеличить до 10 метров или установить перегородки.

В августе 2021 года газета The Mirror писала о планах Ирландии ввести новшества для удаленщиков. Руководителям таких сотрудников хотели запретить отказывать им в дистанционной работе без веской причины.

Удаленка в России

В России закон об особенностях удаленной работы за подписью президента Владимира Путина вступил в силу с 1 января 2021 года. Документом регламентировали порядок работы сотрудников на удаленке, закрепили за ними права на сохранение зарплаты и отпусков и прописали основания для увольнения.

Время работы теперь либо определяется локальным нормативным актом работодателем, либо — при его отсутствии — самостоятельно устанавливается сотрудником. У дистанционщиков, которые трудятся на постоянной основе, отпуск должен составлять не менее 28 календарных дней ежегодно. Если же человека перевели на удаленку временно, на срок не более шести месяцев, то отдыхать он будет по существующему на предприятии графику отпусков.

Заработную плату при временном переходе на дистанционную форму занятости при сохранении поставленных задач понизить не могут. К тому же работодатель обязан предоставить сотруднику необходимое для выполнения обязанностей оборудования, даже при непостоянной дистанционке. При использовании личных компьютера и телефона, работник должен пользоваться ПО, которое совместимо с программами работодателя. Затраты по их установке вместе с расходами на связь все равно компенсирует компания.

Уволить могут тех удаленных сотрудников, которые без уважительных причин не выходят на связь с работодателем. Новым основание также стал переезд работника на место, где с ним сложно связаться.