Удаление когтей у кошек может оказаться под запретом. Они только страдают от живодерской процедуры

Мосгордума серьезно подняла вопрос кошачьих когтей. Городские депутаты рассмотрят законопроект о запрете удалять кошкам когти по желанию хозяев и без медицинских показаний. Работающие с животными люди уверены, что это умная и нужная идея.

Депутаты взялись за котов

Комиссия по экологической политике Мосгордумы рассмотрит законопроект о запрете на полное удаление когтей у кошек. Ветеринары делают эту операцию по просьбе хозяев, и в профессиональных кругах она называется «мягкие лапки». То есть никаких медицинский показаний для хирургического вмешательства у владельцев питомцев может не быть, но за определенную сумму в клиниках это делают.

Глава комиссии Александр Соловьев объяснил, что подобные операции наносят вред здоровью животного. Особенно страдает опорно-двигательный аппарат. Причем сами хозяева кошек никаких потерь не несут, кроме финансовых, ведь их главная мотивация — убрать когти у питомца, чтобы он не царапал мебель.

В некоторых случаях такие операции оправданны, но только при наличии медицинских показаний, например, если у кошки травма.

Депутаты хотят ввести термин «медицинское воздействие на животное в нелечебных целях», добавив его в закон об ответственном обращении с питомцами. Под это понятие попадает любое хирургическое вмешательство или изменение анатомических или физиологических свойств и качеств животного.

Законопроект предлагает запретить в том числе следующие операции: онихэктомию (ампутация третьей фаланги и когтя у кошек); тендонэктомию (вырезание на лапе у кошек участка сухожилия, чтобы они не могли выпускать когти). Подобные хирургические мероприятия без необходимости хотят подвести под понятие жестокого обращения с животными.

Специалисты согласны, что без повода удалять когти кошкам нельзя.

Издевательство над скелетом

Руководитель Московского городского клуба любителей кошек фелинолог Людмила Макарова объяснила «360», что для кошки удаление когтя — то же самое, что и избавление от ногтя для человека. Из-за этого в том числе нарушается тактильность. Более того, кошка специально точит когти, чтобы очистить их от шелухи.

Это издевательство над скелетом. Я была бы целиком рада закону, который запретит это чудовищное действие. <…> [Операция] влияет отрицательно. <…> Безусловно, само вырывание когтя с корнем — это преступление против животного. Его усыпят и оторвут куски пальцев, считайте Людмила Макарова.

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Почему нельзя удалять когти?

На этот вопрос «360» ответил зоопсихолог Мирослав Волков. Он обратил внимание, что онихэктомия — это удаление не просто когтя, а кольцевой фаланги пальца (затрагивает часть, где подушечка пальца). По словам Волкова, эта операция запрещена во многих странах, а ветеринарные клиники теряют лицензию, если оперируют нелегально. При этом сам врач тоже лишается возможности в дальнейшем заниматься лечением животных.

Волков подчеркнул, что онихэктомия калечит животное без каких-либо причин (за исключением случаев, когда это необходимо из-за полученных или врожденных травм), потому что это не решение проблемы, а «скрытие симптома».

Есть исследования, говорящие о том, что после операции появляется хроническая травма опорно-двигательной системы. Из-за этого кошки становятся пальцеходящими, то есть они передвигаются на кончиках пальцев. Это то же самое, когда человек ходит на цыпочках.

Тут удаляется фаланга пальцев, то есть они как бы наступают на обрубок пальца. Уже распределение веса иное, мышечная нагрузка иная, поэтому уже идет нарушение мышечного каркаса животного — искривление позвоночника как следствие Мирослав Волков.

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Есть еще одна проблема: кошки лишаются возможности точить когти. Этот процесс не только косметическая процедура для животных, он имеет физиологическое значение. Таким образом кошка тренирует мышцы пальцев — сгибатели пальцев протянуты на протяжении всей лапки. Когда животное лишено возможности пользоваться когтеточкой, происходит некая дисфункция этих мышц.

«Владельцем это (решение о проведение операции — прим. ред.) нельзя доверять. Понятно, что кошка царапается. Но это не решение проблемы, чтобы она не царапалась. Здесь нужно обращаться и искать корень возникновения этой проблемы», — сказал Волков, отметив, что в таком случае нужно общаться со специалистами.

Собственно, для этого владельцы питомцев покупают когтеточки. Но к выбору этих средств нужно подходить с умом, так как не каждая когтеточка подойдет. Например, маленькие и тонкие столбики бесполезны. Не нужно экономить, поэтому лучше выбрать игрушку побольше.